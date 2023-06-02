依「證券商辦理有價證券買賣融資融券操作辦法」第53條規定，除權息交易日前6個營業日起，在計算「整戶」擔保維持率時，除現金增資者外，投資人融資買進的擔保品證券及抵繳之上市有價證券，應以各當日收盤價扣除權息值計算其市值。
因此，有價證券殖利率較高，則扣除權息值後的收盤價，將使市值減少較多，如投資人僅有該檔證券融資部位，整戶擔保維持率也將驟降。
證交所說，依上述規定計算的「整戶」擔保維持率如低於130％（T日），投資人將收到證券商發出之「追繳通知」，如果未於通知送達日起2個營業日內（T+2日）補繳，且當日（T+2日）擔保維持率仍低於130％時，則次一營業日（T+3日）擔保品將被處分。
惟若當日（T+2日）擔保維持率回升至130％以上，則可暫不處分擔保品，但之後任一營業日擔保維持率又不足，且投資人未於當日下午自動補繳者，自次一營業日處分擔保品。
因近期適逢除權息旺季，且不乏配息較高的高殖利率有價證券，證交所提醒，從事信用交易之投資人，檢視其現有信用交易融資部位，如有高殖利率者，應注意其除權息時程，並自行設算擔保維持率預為準備。
有關各上市有價證券除權息及其殖利率，證交所提醒投資人可於下列網站查詢。
除權除息預告表-TWSE台灣證券交易所（https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/exchange/TWT48U.html）
個股日本益比、殖利率及股價淨值比（以日期查詢）TWSE台灣證券交易所（https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/exchange/BWIBBU_d.html）
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。