依「證券商辦理有價證券買賣融資融券操作辦法」第53條規定，除權息交易日前6個營業日起，在計算「整戶」擔保維持率時，除現金增資者外，投資人融資買進的擔保品證券及抵繳之上市有價證券，應以各當日收盤價扣除權息值計算其市值。

因此，有價證券殖利率較高，則扣除權息值後的收盤價，將使市值減少較多，如投資人僅有該檔證券融資部位，整戶擔保維持率也將驟降。

證交所說，依上述規定計算的「整戶」擔保維持率如低於130％（T日），投資人將收到證券商發出之「追繳通知」，如果未於通知送達日起2個營業日內（T+2日）補繳，且當日（T+2日）擔保維持率仍低於130％時，則次一營業日（T+3日）擔保品將被處分。

惟若當日（T+2日）擔保維持率回升至130％以上，則可暫不處分擔保品，但之後任一營業日擔保維持率又不足，且投資人未於當日下午自動補繳者，自次一營業日處分擔保品。

因近期適逢除權息旺季，且不乏配息較高的高殖利率有價證券，證交所提醒，從事信用交易之投資人，檢視其現有信用交易融資部位，如有高殖利率者，應注意其除權息時程，並自行設算擔保維持率預為準備。

有關各上市有價證券除權息及其殖利率，證交所提醒投資人可於下列網站查詢。

除權除息預告表-TWSE台灣證券交易所（https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/exchange/TWT48U.html）

個股日本益比、殖利率及股價淨值比（以日期查詢）TWSE台灣證券交易所（https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/exchange/BWIBBU_d.html）