民進黨2天爆出4例性騷擾吃案事件，上演《人選之人》真實版，未料遭到指控的「輝哥」與勞動部機要秘書、前青年部主任蔡沐霖先後發聲明喊告，不僅遭網友痛罵，同黨立委賴品妤也看不下去，與多位民代連署，承諾會為受害者提供法律協助。

獲得蔡英文親自肯定的導演，同時也是民進黨員的輝哥，以及前青年部主任蔡沐霖，接連發出聲明揚言提告，其中蔡沐霖態度更是轉趨強硬，聲稱自己對工作問心無愧，強調當初以為式辦公室戀情在滋生萌芽，未在第一時間察覺異狀，表示自己無法接受莫須有罵名，若還有指控將會提告。

對此賴品妤、吳崢、吳沛憶、苗博雅、林亮君、黃捷等人在臉書發聯合聲明「司法不該淪為恫嚇弱勢的工具」，她表示，有一部分被指控的行為人，例如民進黨前青年部主任蔡沐霖，竟公開聲明將對控訴者提告，強調尊重任何人用法律途徑維護自己的權利，但絕不會坐視有權勢者，以司法為工具，恫嚇無權無勢的被害者。

聲明承諾，將會為受害者們提供法律協助，若想公開受害經驗，卻又擔心遭到加害者濫訴或提告，可以與他們聯繫，提供律師團隊進行協助，消弭職場性平事件的不對等權力結構。