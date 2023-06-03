新光金創辦人吳東進呼籲弟弟、台新金控董事長吳東亮(圖)，雙方能在「股東會前」坐下來和談。資料照片

新光金公司派、改革派徵求委託書大戰結果出爐！改革派大獲全勝拿下38％的委託書，公司只拿到3.8％，外資的20％動向成關鍵。新光金創辦人吳東進面臨史上最大難關，2日接受本報獨家專訪時，他「溫情呼籲」弟弟台新金控董事長吳東亮，雙方能在「股東會前」坐下來和談，不要用選票撕裂新光家族及企業，由於吳東亮方面亦承諾可視委託書結果坐下來協商，雙方談判最快周末舉行。

新光金6月9日股東會將改選12席一般董事、3席獨立董事，公司派、改革派大打委託書徵求戰，2日晚間結果揭曉，據了解，此次改革派取得20萬位股東、38％的委託書，而公司派只取得1.5萬位股東、3.8％的委託書。

以吳東進為首的公司派，原本持股14％加上3.8％僅近18％、而改革派原本持股7％加上38％委託書，高達45％，只要再拿下10％的外資就等於拿下三分之二股權。

由於「選情告急」，剩下不到7日的時間，吳東進大打親情牌。吳東進曝光去年8月26日吳東亮寫給他的一封信，信中一開始就寫道：「憶及1986年10月18日周六中午醫院宣告的那一刻，父親吳火獅董事長因積勞過度而驟然辭世，家人們一時愕然…，所有原由父親擔任董事長職務的職缺，大家毫無猶豫地公推由大哥您暫接…。」

吳東進感慨，兄弟二人一路走來，不知攜手度過了多少危機、難關才打下的江山，如今在外在環境如此艱困的時候、要準備接軌IFRS已經面臨嚴峻考驗了，還要面對內鬨，傷害公司，他呼籲吳東亮應在股東會前兩人好好坐下來，再次團結為公司創造更大的價值，就像去年他信中寫的「兄弟同心，其利斷金」。