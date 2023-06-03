根據《財訊》報導，今年，光學大廠先進光曝光度極高，先是繼蘋果筆電之後也成為iPad新鏡頭供應商，預計下半年出貨，帶動股價大漲；4月，先進光向法院提起專利侵權訴訟，主張久禾光電侵權，求償金額新台幣1億元，也在業界拋下震撼彈。

《技術提升》毛利率開始蛻變

外界注意到，歷經與大立光長達9年的訴訟案，如今的先進光似乎已變得不太一樣了。鮮少露面的先進光董事長高維亞在接受《財訊》專訪時也不諱言：「未來的先進光，確實會跟現在長得完全不一樣！」

首先，《財訊》分析，從客觀數字來觀察，先進光接連打入蘋果電腦、iPad供應鏈，已顯示其技術實力不可小覷。2022年，先進光營收與獲利都刷新紀錄，毛利率已逼近25%。高維亞說：「光學的毛利率完全都是來自於技術，毛利率的提升，就是技術力的提升。」

然而，2021年，先進光與大立光和解的條件之一，就是雙方專利交互授權；因此外界傳言，先進光技術大升級，背後關鍵原因是大立光技術輸出給先進光。對此，高維亞笑稱，「根本不可能」，因為專利交互授權與技術輸出是完全不一樣的事。

根據《財訊》報導，高維亞強調：「先進光技術的大升級，應該是從2015年承接美國大客戶的訂單開始累積，已經有好幾年的時間。」儘管他不願證實，但這個「美國大客戶」，其實就是指蘋果。

當初，高維亞力排眾議接下蘋果筆電訂單，就是認為先進光早已是PC鏡頭的霸主，在全球PC鏡頭市占率超過7成；在PC這個小池塘裡，競爭對手新鉅科、久禾光等，與其實力相去甚遠，因此先進光必須尋找新的大海。

沒有想到，《財訊》也發現，先進光終於接下蘋果筆電訂單之後，團隊卻被蘋果修理得「體無完膚」，因為哪怕是零組件如鏡頭，蘋果都有專門團隊投入設計，團隊的光學博士比先進光還要多。「美國大客戶會追根究柢地問，為何第一片鏡片要這樣設計？」高維亞苦笑說，「一般來講，客戶和我們談規格，只會談功能，誰會談到裡面的光路設計，還有設計檔案？」

當初，蘋果歷經了兩年「陪公子讀書」的階段，就是要讓先進光做一個「根本不存在的案子」練兵，等到確定供應鏈已經練到蘋果需要的能力之後，才會正式交付真正的案子。