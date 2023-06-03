受惠疫後復甦，觀光旅遊與餐飲類股近半年表現強勁，近期在暑假概念題材下又創高峰。短線雖然炙熱，但基本面是否有撐？接下來行情又將何去何從？

新冠肺炎疫情解封後的首次暑假將近，國人摩拳擦掌搶出遊。近期市場資金也領先起跑，熱炒相關題材，多檔旅行社如鳳凰、五福、山富、燦星旅；觀光旅館如夏都、寒舍、亞都、富野等；以及航空類股如長榮航、亞航等，近兩周皆出現短線劇烈漲幅。另外，餐飲個股如王品、瓦城、漢來美食等，股價也持續高檔盤整。

事實上，受疫後復甦、民眾報復性消費推動，觀光旅遊與餐飲類股從去年底至今一直表現強勢，近期在暑假旺季題材加持下又漲一波，推動上市、櫃觀光指數分別創下2012、2015年以來高點。暑假概念股行情此時火熱無疑，但基本面底氣如何？股價走到這裡是否脫鉤超漲？後續如何操作？成了市場矚目焦點。

眼下題材面與實質面兼具

統一投顧董事長黎方國表示，觀光旅遊類股自從解封後，由疫情的「受害股」變成「受惠股」，民眾壓抑的需求大爆發，整個產業已經是供不應求的「賣方市場」。他以機票舉例，「現在價格比疫情前的正常水準貴三到五成，而且商務艙基本上都客滿了。」反映當前出遊盛況空前，不僅僅是恢復疫情前一般情況而已。除了機票貴又難訂，目前辦護照作業時間拉長、出境人數攀升、旅行社接團量大增等跡象，皆顯示觀光旅遊類股「題材面與實質面兼具」，黎方國說。

永豐投顧分析，今年第一季由於航班尚未完全恢復、機場人員不足與中國封城等因素，前3月出境人數208萬人，約為2019年同期的53％，而入境人數為111萬人，約當2019年同期的32％，可見相比過往，出入境人次皆還有相當大的成長空間。永豐投顧便預期，隨著航空公司陸續增開航班，出境旅遊人數將會逐漸攀升。

然而針對觀光旅館，永豐投顧也提醒，日本旅客因日幣貶值、政府補助國內旅遊等因素，來台人數較2019年衰退相對嚴重，日客營收占比高的都會型飯店如晶華、寒舍等，須特別留意下半年日客回流狀況。

除了疫後復甦的特殊加持，寒暑假向來是觀光旅遊類股重要的週期性題材。證券暨期貨分析師姜軒墨以觀光飯店夏都為例，翻開其營收歷史，發現「過去10年，有8次營收高峰出現在當年7月暑假，另外兩次出現在1、2月寒假」，淡旺季之分相當明顯。

而由於股價往往「提前一、兩個月，也就是現在（5月），就已經先反映了」，當前高漲的股價，已包含對暑假營收成長的預期，因此後續的股價動能若要維持，「須觀察7月營收公布，是否有如預期地創新高，並且創新高的幅度、年增率，還必須要很漂亮。」