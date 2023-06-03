106年的夏天，洪太太因為低血壓不舒服蹲坐在地上，信義房屋新北投店專案經理李宜家立刻上前幫助，進而相識，李宜家了解後才知道洪太太低血壓容易暈眩，洪先生總是體貼的推著坐在輪椅上的太太，慢慢地走，結婚將近30年鶼鰈情深，只是沒想到，洪太太過世後，洪先生不捨充滿夫妻回憶的房屋，讓售屋路膠著，李宜家也因為了解洪先生、展現最大努力，打了上百通電話，讓充滿回憶與感情的房屋，找到珍惜的買家，讓愛延續下去。

洪先生說，在關渡同社區有2戶房屋，原本只是想說將其中1戶「賣賣看」，沒想到，簽完專任委託的三天內即成交，第一次賣房子的過程順利，也見識到李宜家售屋的專業和效率；李宜家總是給人陽光形象，把客戶的事情放在第一位，且設想貼心，因為自己的房子都不是有裝潢整理的房屋，而是現況交屋，而李宜家總有辦法幫客戶規劃找到最適合房子的買家。

3年後，洪先生再次到店裡，與李宜家聊著聊著才得知「洪太太上個月過世了。」洪先生跟李宜家說，幾年前他們買了新莊的預售新屋，從挑選房子到一手策劃新家的裝潢，一直很期待著能在新家享受新生活，實現他們入住全新房屋的夢想. 後來洪先生不願搬去沒有太太的新居居住，因此李宜家建議洪先生租售並行，後來房子也順利出租了。

又過了2年，洪先生再次來電，太太去世後，女兒也長居國外，而他也會時常出國與女兒團聚，他無力整理舊家，家裡堆滿了太太與2個女兒的東西，一回到舊家就觸景傷情，洪先生對李宜家說「住了20年，雖然當初沒什麼錢，家裡卻充滿笑聲，雖然不大，卻是我們第一個家」。

李宜家說，這間房屋是洪先生與洪太太唯一的連結，「因為信任交給我出售，更要努力為洪先生找到懂珍惜的新屋主」，她當下果斷的幫洪先生安排售屋計劃，當天打了上百通電話，買方還需拿號碼牌看屋，又是三天內成交。

但因為洪先生一家居住多年，加上兩個女兒也都是高學歷，因此家中推放許多書籍與個人物品，李宜家捲起袖子協助洪先生分類整理，並將完好的物品上網徵求惜物人索取，助洪先生順利交屋。

洪先生女兒長年居住國外，洪太太過世後，洪先生一人獨自住在台灣，交屋當天，李宜家給了洪先生一盒燒臘便當說「這個充滿台灣味的燒臘便當給你，台灣還有我在，你不是一個人」洪先生說，自此之後他跟李宜家成為好朋友，彼此間的情誼不會因為交易完成就結束，每次看到她以工作服務為上，就覺得李宜家這樣的員工是信義房屋最大的資產，朋友有購售屋需求，他也會介紹給李宜家。

李宜家總計三次協助客戶洪先生處理充滿記憶與愛的房屋，第一次協助他出售關渡房子，第二次是原定與太太搬進的新居，但太太不幸病逝，李宜家建議洪先生出租，第三次則是因為洪先生小孩要搬到國外居住，李宜家也成功找到珍惜的買家。

而兩次委託信義房屋售屋，洪先生感到放心，信義房屋的服務費不二價，但為上市公司，服務品質穩定，又有自己的代書團隊，並有履約保證等多樣保障優勢，而李宜家多年在北投、關渡、竹圍地區在地經營的人脈資源，都讓他深感信任。