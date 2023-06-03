黃仁勳蘇姿丰關係圖。(製圖/陳友齡)

輝達執行長兼創辦人黃仁勳近期來台灣掀起旋風，值得關注的是，另一位美國科技圈響叮噹的人物超微執行長蘇姿丰跟黃仁勳同是台南囝仔，而且兩人是遠房親戚的關係，蘇姿丰的外公與黃仁勳的媽媽是兄妹關係，蘇姿丰是黃仁勳的表外甥女，她得叫黃仁勳一聲「表舅」。

根據中華新聞雲報導，蘇姿丰的外公羅伯沐是家中長子，羅家是台南水仙宮一帶的世家，羅伯沐女兒羅淑雅是蘇姿丰的媽媽，羅淑雅和同是台南大家族的蘇春槐結婚，在蘇姿丰3歲時全家移民美國；黃仁勳也在9歲那年移民了。

根據報導，蘇姿丰的外公羅伯沐，跟黃仁勳的媽媽羅采秀是兄妹，兩人相差18歲，蘇姿丰今年53歲，是今年60歲的黃仁勳的表外甥女。

報導提到，蘇姿丰和黃仁勳這兩位台南出生的孩子，他們的姻親關係，來自黃仁勳父母的結識。黃仁勳父親黃興泰到台南念成大化工系時，因成績非常優秀被聘為羅采秀的家庭教師，兩人後來相戀結婚。

黃仁勳和蘇姿丰各自發光，在美國打下科技傳奇，輝達日前市值衝破1兆美元，黃仁勳身價跟著水漲船高。蘇姿丰則在2014年接任超微執行長，超微股價在蘇姿丰上任9年中狂飆30倍，她成為過去幾年標普指數公司中薪資最高的CEO之一，2022年薪水領了3020萬美元，在這些年已累積高達7.4億美元的財富。