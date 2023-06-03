平均地權條例即將上路，對房市帶來的衝擊逐漸消散，從4月買氣、成交量逐步復甦1~2成，且房價未下修即可證實，房市專家一致認為現在就是最佳進場時機點，其中房價位處相對低點、重大利多齊發的三重成為兵家必爭之地，尤以三重新市政特區指標案「都廳大院」領軍，挾第二行政中心、交通、水岸等重大建設利多，以單周看屋客平均破百組的亮眼表現，成為最被看好的房市熱區與指標建案。

近來許多購屋族正在觀望現在是否為進場好時機，全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，今年房市受平均地權條例、升息、選舉等因素干擾，買氣確實有受到影響，但當前房市呈現價格與量能脫鉤，因營建成本與物價皆走高，以及買氣放緩但未見凍結，都讓房價有撐、不見明確下修。

都廳大院挾市政、交通、水岸等重大建設利多與增值潛力，吸引全台買家趁勢出手。(圖/甲山林 提供)

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴也表示，全台房價位歷史新高點，加上近來房市熱度降溫，不少民眾仍在期盼房價可能有下修的機會。但其實在如今營建成本居高不下的狀況下，房價回檔空間有限，且干擾今年房市的升息、打炒房與總統大選等不確定因素，在明年都將陸續消除。因此，建議有買房規劃的民眾，不宜過度看空、看跌市場，應持續進場看屋，在目前市況下，只要願意出手都有機會買到心中理想的房子，而現在也正是購屋最佳時機點。

事實上，許多敏銳的購屋族早已嗅得先機開始進場購屋，根據代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」統計，今年整體房市在4月開始逐步回溫，住展雜誌企研室經理成采錡指出，尤以新北市重點熱區房市表現溫熱，舉目前主戰場三重區為例，從重劃區造鎮案「都廳大院」到舊市區新案，單周來人都有百組以上水準，其他線上小坪數建案收訂表現也頗為突出，而指標案「都廳大院」挾帶著高度人氣與買氣，帶領三重成為房市一級熱區。

「都廳大院」買氣領軍雙北房市，一次匯聚市政中心、科技園區、軌道交通以及水岸都會公園等多項重大利多。(圖/甲山林 提供)

觀察「都廳大院」領軍雙北房市交易量能因素，確實在全台不動產市場中相當罕見，一次匯聚市政中心、科技園區、軌道交通以及水岸都會公園等多項重大利多，包括新北市第二行政中心、東森電視總部大樓動工，以及捷運先嗇宮站出站即到家、緊鄰424公頃新北大都會公園等優勢，立地條件被譽為百年一遇。

分析百年一遇的建設規劃，新北市第二中心部分將規畫容納3000名市政員工、共達3萬2000坪的辦公空間，並興闢市民廣場，將成為新北市新地標；科技園區部分，除已動工的東森電視總部，周邊1公里內還有玉山銀行希望大樓、三花棉業、群光電子、全球人壽總部等，搶先卡位301公頃新北科技園區，將與第二行政中心共同形塑強大總部經濟產業聚落，未來可望超車內科、南軟。

新北市第二行政中心將規畫容納3000名市政員工、共達3萬2000坪辦公空間，並興闢市民廣場，將成為新北市新地標。(圖/甲山林 提供)

交通利多部分，「都廳大院」基地位捷運先嗇宮站出口旁，1站達捷運機場線三重站，可直達機場接軌國際，2站達台北車站，3站之內可串聯6條捷運線，除此之外鄰近中山高、台64線、新北環快、台1線快速道路以及台北橋、忠孝橋等共8大聯外橋樑。

另外，三重新市政特區最大立地優勢為串聯全台最大424公頃新北大都會公園，包括瀑布滑草景觀、自行車道、雲豹滑梯等，水岸綠意環境得天獨厚，錯過就無法複製，為其他行政特區無法取代的絕版無價景觀。

三重新市政特區串聯全台最大424公頃新北大都會公園，錯過就無法複製，為其他行政特區無法取代的絕版無價景觀。(圖/甲山林 提供)

綜觀三重新市政特區一次囊括所有建設利多，加上媒體總部、行政中心一一進駐三重新市政特區科技廊帶，以及企業爭相卡位之下，帶來的就業機會與人口紅利將衍生龐大的居住需求，「都廳大院」將提供新北科技廊帶就業機會與人流所需要消化的購屋需求，促成青壯年新一波「島內移民」熱潮，也成為想趁房市暫緩伺機進場購屋的置產客最佳資金避風港，讓「都廳大院」領軍北台灣成為超人氣建案。

都廳大院

貴賓專線：(02)2995-8666

接待中心：三重區重新路五段 (捷運先嗇宮站3號出口)