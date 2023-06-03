平均地權條例即將上路，對房市帶來的衝擊逐漸消散，從4月買氣、成交量逐步復甦1~2成，且房價未下修即可證實，房市專家一致認為現在就是最佳進場時機點，其中房價位處相對低點、重大利多齊發的三重成為兵家必爭之地，尤以三重新市政特區指標案「都廳大院」領軍，挾第二行政中心、交通、水岸等重大建設利多，以單周看屋客平均破百組的亮眼表現，成為最被看好的房市熱區與指標建案。

近來許多購屋族正在觀望現在是否為進場好時機，全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，其實目前市場買盤已有按捺不住的氛圍，實際觀察不少買方都開始進場看屋，甚至已趁勢出手，且預售案場的價格堅守，讓利空間毫無鬆動，除了個案優勢條件因素所致，還有明年大選、升息等利空出盡，遂讓買賣方兩造態度同步埋下2024年房市蓄勢待發的可能性。

由新北市第二行政中心領軍的「三重新市政特區」，將成為雙北房市最閃耀一顆星。圖為3D示意圖。(圖/甲山林 提供)

事實上，許多敏銳的購屋族早已嗅得先機開始進場購屋，根據代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」統計，今年整體房市在4月開始逐步回溫，住展雜誌企研室經理成采錡指出，觀察北台灣4月平均來客組數約32.8組／週，較3月的28.4組增加4.4組，月增15.5％；指標建案平均成交組數約3.1戶／週，較3月2.5戶增加0.6戶，月增24％，買氣明顯復甦1~2成。

而5月整體表現雖略為降溫，成采錡分析，主因台北市中心市況拉低平均值，若單看新北市重點熱區，房市表現仍持續溫熱，舉目前主戰場三重區為例，從重劃區造鎮案「都廳大院」到舊市區新案，單周來人都有百組以上水準，其他線上小坪數建案收訂表現也頗為突出，而指標案「都廳大院」挾帶著高度人氣與買氣，帶領三重成為房市一級熱區。

「都廳大院」買氣領軍雙北房市，一次匯聚市政中心、科技園區、軌道交通以及水岸都會公園等多項重大利多。(圖/甲山林 提供)

觀察「都廳大院」領軍雙北房市交易量能因素，確實在全台不動產市場中相當罕見，一次匯聚市政中心、科技園區、軌道交通以及水岸都會公園等多項重大利多，包括新北市第二行政中心、東森電視總部大樓動工，以及捷運先嗇宮站出站即到家、緊鄰424公頃新北大都會公園等優勢，立地條件被譽為百年一遇。

甲山林集團總經理張境在表示，「都廳大院」基地位三重新市政特區，被點名為新板特區接班人，目前房價僅6字頭，相較周邊台北雙星特區130~150萬元、新板特區90~100萬元親民，仍屬房價凹陷區，也因此創下在北台灣房市中傲人的銷售佳績。

交通利多部分，「都廳大院」基地位捷運先嗇宮站出口旁，1站達捷運機場線三重站，可直達機場接軌國際，2站達台北車站，3站之內可串聯6條捷運線。另外，三重新市政特區最大立地優勢為串聯全台最大424公頃新北大都會公園，包括瀑布滑草景觀、自行車道、雲豹滑梯等，水岸綠意環境得天獨厚，錯過就無法複製，為其他行政特區無法取代的絕版無價景觀。

三重新市政特區串聯全台最大424公頃新北大都會公園，錯過就無法複製，為其他行政特區無法取代的絕版無價景觀。(圖/甲山林 提供)

綜觀三重新市政特區一次囊括所有建設利多，加上媒體總部、行政中心一一進駐三重新市政特區科技廊帶，以及企業爭相卡位之下，帶來的就業機會與人口紅利將衍生龐大的居住需求，「都廳大院」將提供新北科技廊帶就業機會與人流所需要消化的購屋需求，促成青壯年新一波「島內移民」熱潮，也成為想趁房市暫緩伺機進場購屋的置產客最佳資金避風港，讓「都廳大院」領軍北台灣成為超人氣建案。

陳炳辰認為，國內房產有其多元運用性，既能實用自住，也是穩健的投資獲利產品，因此民眾對房市狀態適應力強，先前房地合一稅首波實施重創，在短短一年就走出陰霾，即便賺得價差空間遭壓縮，英雄比氣長，長期持有待得好時機，加上物價通膨因素，多有翻數倍利潤入袋的案例，預期短空長多下，停看聽來日無多，建議買盤可得把握好今年盤整的買方市場。

都廳大院

貴賓專線：(02)2995-8666

接待中心：三重區重新路五段 (捷運先嗇宮站3號出口)