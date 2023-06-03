綠營昨（2）日一口氣爆出多起性騷擾事件，有臉書粉專以這一系列事件為題，模仿過去中央流行疫情指揮中心公布新增確診病例圖卡風格，製作哏圖嘲諷民進黨，引發網友熱議，有人更笑稱，這張哏圖「太粗暴了」。

粉專「公民1495行動聯盟」昨分享了其製作的哏圖，圖中寫道，民進黨2日一共新增了2起性騷擾事件，共累計3件，造成民進黨副秘書長許嘉恬、勞動部機要秘書蔡沐霖、組織部副主任林男固等3人請辭。此外，由於一口氣爆出太多起案例，「公民1495行動聯盟」也在留言區提到，由於無法跟上爆料速度，他明天會再「校正回歸」。而事實上隨後又有多人爆出遭性騷經歷，案件似愈爆愈多。

「公民1495行動聯盟」狠酸，建議民進黨成立專責辦公室或國家隊，灑點補助再配合KOL趕緊帶風向，檢討國民黨和民眾黨，這起令人尷尬的事應該很快就蓋過去了。

許多網友也在「公民1495行動聯盟」的貼文留言，他們的意見包括「校正回歸也趕不上的速度」、「太粗暴了」、「酸度破表，我喜歡」、「希望明天不會看到第一欄出現2位數，因為每個數字都代表一個受害人」。另外，國民黨台北市議員徐弘庭也分享了該張哏圖，除大讚很有哏外，也譏諷，案情出現新型變種，疫調需要時間，案例數字校正回歸中。