桃園一名27歲謝姓男子今年搭乘公車時，見前排坐著一名女乘客，便從座椅縫隙中伸手偷摸女乘客的大腿，甚至還變本加厲脫鞋，以腳觸摸女乘客的屁股。桃園地院審結，依性騷擾罪，處拘役15日，得易科罰金1萬5千元。可上訴。

判決書指出，謝姓男子今年2月4日搭乘中壢開往新屋的公車，坐在最後一排座位，謝男見前排坐著A女，便心起色念，從A女後方透過座椅扶手的空隙伸手觸摸A女的大腿，後來A女為了確認後方是否有人亂摸自己，便打視訊電話給朋友幫忙透過鏡頭查看。

豈料，謝男變本加厲，還將鞋子脫下，以腳觸摸A女的臀部，以此方式對A女性騷擾得逞，後來A女將事發經過告訴公車司機，請司機協助報警並將公車停在路旁等候警方到場處理，全案才曝光。

桃園地院審理時，法官認為大腿與臀部並非正常禮儀下可任意觸摸的部位，未經本人同意就觸摸足以引起本人的嫌惡感，且當時A女穿著裙子，謝男的行為明顯為性騷擾，酌情後依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處拘役15日，得易科罰金1萬5千元。可上訴。