民進黨前女黨工開第一槍，痛訴民進黨內對性騷擾案吃案；另一名青年部前女工讀生也出面揭露被合作方多次騷擾，還約她去泡湯，向時任青年部主任吳濬彥反應，卻僅得到「推掉就好」的回應。媒體人吳子嘉不禁表示，約「泡湯」，這就太離譜了。

吳子嘉2日在《關鍵時刻》節目中表示，民進黨的風氣現在變得很壞，理由當然就是領導者所造成的，第一個就是總統蔡英文本身要負全部責任，表示她疏於黨務，在政黨的領導之下，她沒有創造民進黨新的典範，卻發生一堆事情。

吳子嘉接著表示，同婚的概念就是男女平權，結果民進黨變成一個夜店、變成了一個霸凌的競技場，風氣的造成出自於他們的思想跟觀念，有人會認為小妹妹我欺負你一下、卡你一下油無所謂。

吳子嘉認為，這些人不是一天造成的，而是累積了10年、20年對女性的不尊重；因而在民進黨內到處形成了一個風氣，比如還約「泡湯」，這太離譜了。

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