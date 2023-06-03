嘉義縣竹崎鄉昨（2）日晚間發生一起人倫悲劇，1 名60多歲的男子身中多刀明顯死亡，另1名40多歲女子則奄奄一息，由救護車送往醫院急救，自於兇殺案發生原因還待警方調查釐清。

據《自由時報》報導，嘉義縣消防局勤務指揮中心是在昨天晚上10點多獲報，指竹崎鄉和平村有傷患需救援，消防人員抵達現場，發現6旬男性死者已明顯死亡，40歲女子沒有意識，但對痛有反應，現場處理後將女子送醫急救。

警方初步調查，40歲女子疑有身心方面疾病，由父親照料，疑昨天晚上父女可能因故發生爭執，女兒持刀砍殺父親致死，輕生陷入昏迷狀態，但確切過程仍有待進一步釐清。

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