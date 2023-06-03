台東摩艾像因下雨造成鼻子吸水部分變黑，鼻孔處還有3道黑色污漬往下流，如同流鼻水，原PO忍不住笑稱「過敏的痛苦，我懂」。(圖／Kakei Kou授權提供)

台東摩艾像日前因下雨緣故，鼻子遭雨水滲透，宛如過敏流鼻水，有網友拍下照片並上傳至臉書，引起討論，未料國立台東史前文化博物館現身神回一句，讓網友全都笑翻，直呼太幽默。

網友在「路上觀察學院」PO出照片，只見摩艾像鼻子變黑，鼻孔處還有3道黑色污漬往嘴巴延伸，直到下巴，就像人過敏流鼻水一樣，讓原PO忍不住笑虧「過敏很痛苦，我懂」。

台東史前館留言「已緊急派員投藥，康復中」，讓網友直呼小編神回、接梗王。(圖／路上觀察學院)

文章PO出後討論相當熱烈，超過6.2萬人點讚，不少網友也紛紛打趣「斯斯有兩種，這是哪一種」、「塞2瓶LP33到他鼻子就會好了」、「這是剛打完拳擊的摩艾吧」、「感冒用濕濕 鼻塞鼻炎用濕濕」、「快點拿衛生紙給他啊」、「鼻敏感」、「要不要幫他披件外套」。

PO文也意外釣出台東史前館回應，「謝謝各界關心，已緊急派員投藥，康復中」，還順便打廣告，表示6月30前可免費來參觀，網友也笑翻：「小編很會」、「接梗王是你？」、「笑死」、「這小編該加薪了」、「想問一下用那種藥，我也需要」、「用伏冒還是斯斯」。