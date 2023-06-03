日本是台人最愛前往的旅遊地，日人對台灣文化也非常感興趣。日前百貨公司「Saika屋橫須賀店」舉辦台灣祭，端出多種台灣道地小吃，未料招牌的滷肉飯曝光後，讓台灣網友傻眼，大喊「這不是滷肉飯」。

橫須賀市大滝町的Saika屋橫自5月31日起，舉辦為期一周的橫須賀市台灣週，端出台灣的道地小吃，包括蒸餃、炒米粉、藥膳排骨、控肉飯等料理，此外還有藍白拖、維力炸醬麵、乖乖餅乾、台灣啤酒等零嘴，日常用品。

然而最招牌的滷肉飯照片曝光後，卻讓台灣網友崩潰，臉書粉專「Joel來談日本」忍不住吐槽「我真的要暈倒了，這個不是滷肉飯、這個不是滷肉飯、這個不是滷肉飯(地上打滾)」，只見照片中，白飯上面淋上似乎稀釋過的肉醬，撒上蔥花，搭配半顆滷蛋，似乎與一般人所熟知的滷肉飯有點差距。

網友們也紛紛留言：「只有配色比較像」、「這根本是咖哩飯吧」、「這個叫肉醬飯吧」、「日本人是不是誤會了什麼」、「一看就知道有勾芡！誰讓你勾芡的！」、「大概跟義大利人看到鳳梨披薩一樣的意思」、「吼氣氣氣氣氣」、「名古屋獨有的台灣拉麵，在台灣人眼裡也是莫明其妙」。