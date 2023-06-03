The Suns and Frank Vogel are finalizing a five-year, $31 million contract to make the 2020 championship coach the new head man in Phoenix, sources tell @TheAthletic @Stadium. https://t.co/nXRD0NcODS — Shams Charania (@ShamsCharania) June 2, 2023

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞3日凌晨搶先爆料，前湖人總教練佛格確定接下太陽兵符，將跟太陽簽下一紙5年3100萬美元的總教練合約，接下來就看佛格能否重演2020年爆冷帶領湖人奪冠戲碼，畢竟下季太陽陣中至少還有杜蘭特、戴文布克兩大球星壓陣。

49歲的佛格從2001年擔任塞爾提克助理教練開啟NBA執教生涯，接著當過七六人與溜馬助教，直到2011年升任溜馬總教練，一待就是6個球季，隨後2016-17年球季改在魔術執教兩年，2019年接下湖人兵符，且在隔年順利奪冠，但在上季例行賽打完就遭開除。

在太陽突然宣布開除前任教頭蒙提威廉斯後，太陽列出5名接任人選名單，包含佛格、納斯、瑞弗斯，以及太陽助教凱文楊、國王助教費南德茲，最後納斯率先宣告成為七六人總教練，瑞弗斯也退出競爭行列，讓太陽最終還是選擇了佛格擔任球隊新教頭。