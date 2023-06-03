韓裔美籍嘻哈歌手朴宰範(Jay Park)為男團2PM隊長出身，憑藉堅強的音樂實力，每出專輯均橫掃各大音源排行榜，自創的嘻哈廠牌AOMG、H1ghr Music更挖掘時下極具代表性的嘻哈藝人，沒想到事業成功的他，最近無預警拋出震撼彈，表示明年辦完巡迴演唱會就會引退，並透露真實心聲：「我好累。」

朴宰範2日上李咏知的網路節目，聊到本來打算2022年底出新專輯，但恰好與他擔任嘻哈導師的節目《Show Me The Money》撞期，綜合考量之下，決定改至明年發片，並透露那時也會辦巡迴演唱會，未料達成這些目標後，朴宰範對鏡頭比YA表示會引退，本身是多年粉絲的李咏知不捨喊：「Bye？不是官方立場吧」，朴宰範卻說：「在我心裡是官方聲明。」

對此，朴宰範坦言人總有一天會引退，對他而言，希望是在掌聲中離開，而非逐漸失去觀眾支持，而且身為公眾人物，必須背負粉絲的期待與信任，其實是一種壓力，有感而發地說：「我好累，這13年來只顧著往前跑，卻沒過想要的生活」，感覺得出身心相當疲憊。

朴宰範從小在西雅圖長大，高中時參加JYP美國區海選被選中，飛往韓國開始練習生生涯，並在2008年以2PM隊長身分出道，未料隔年被挖出曾在個人社群稱不喜歡韓國文化、很想回美國等言論，最終宣布退團，後來才靠著堅強音樂實力，達成許多成就，並受到海、內外粉絲喜愛，沒想到2021年的最後一天突然卸任AOMG、H1ghr Music社長職位，隔日發布的新歌《To Life》歌詞更不斷重複「為人生舉杯致敬」，被視為是在向粉絲們告別。