馬英九主動陪李乾龍到各桌逐一敬酒。(讀者提供)★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

前國民黨秘書長李乾龍1日邀請前總統馬英九、前立法院長王金平、前台北市長郝龍斌、新北市議長蔣根煌、桃園市議長邱奕勝等多位黨內大老，與國民黨總統參選人侯友宜晚餐。前立委林郁方透露，在該餐會中，馬英九跟侯友宜談了一下兩岸關係問題，包括九二共識。

林郁方2日在政論節目《少康戰情室》中表示，該餐會他晚到半小時，其實氣氛很不錯，比他想像中和諧很多。馬英九也跟侯友宜談了一下兩岸關係的問題，包括九二共識。大家都參與熱烈的討論，因為大家都想給侯友宜一些建議。王金平真的是有備而來，拿了一個大大的信封，抽出一些資料，告訴侯友宜要注意那些事情，講了蠻久的。

林郁方接著透露，大家都希望王金平接任競選總部主任委員，他不接受，不過也猜得到。

另外，針對2024總統大選選情，前民進黨立委沈富雄認為，鴻海創辦人郭台銘再繼續演下去，郭粉就自動回來了。所以他勸侯友宜，像這些什麼粉那個粉，就不要太操心，先把年輕人搞回來，這些粉就會回來了。