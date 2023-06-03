嘉義縣竹崎鄉2日晚間10點多傳出一女子疑不堪長期照顧臥床在床的父親，悶死父親後再服用不明藥物，初步了解，女子在行凶後曾傳訊給同住的哥哥，人在外工作的哥哥驚覺不對報案，救護人員抵達時，73歲父親死在床上，女子倒在床邊意識不清，經送往嘉義基督教醫院搶救後，女子已救回一命，但意識模糊無法對話，行凶原因正由警方調查中。

竹崎鄉和平村晚間10點左右，驚傳40多歲女子疑長期照顧父親，近來出現情緒不穩情況，晚間疑失控悶死父親後，再吞不明藥物企圖輕生，竹崎分局警方封鎖現場採證調查，發現死者身形瘦弱，躺在床上無掙扎痕跡，現場門窗無破壞跡象，無打鬥痕跡，女子是否先餵藥物後再悶死父親？或有其他原因導致死者身亡，需待相驗釐清。

據死者兒子，女子哥哥表示，父親久病臥床，主要由妹妹照顧，最近妹妹曾吐露照顧父親壓力大，情緒不太穩定，而警方在女子房間並未發現明顯藥袋，無法確定女子是否有服用精神藥物的狀況，將等女子醒來後再製作筆錄。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980