張齡予火速復工，身材已恢復到產前一樣窈窕。（鄧博仁攝）

張齡予卸下主播身分，笑言是種大解放的快樂。（鄧博仁攝）

張齡予主持節目還兼製作人。（鄧博仁攝）

張齡予外表甜美，個性活潑。（鄧博仁攝）

張齡予表示，想成為3寶媽。（鄧博仁攝）

張齡予（左2）現為《健康零距離》主持人。（鄧博仁攝）

張齡予（左2）除了主持，還會親自和來賓RE稿，確定內容。（鄧博仁攝）

35歲張齡予去年11月剖腹產下兒子「小班長」後，今年4月火速復工，在醫學節目《健康零距離》擔任主持人。回憶起波折不斷的產後，張齡予坦言那段時間相當崩潰，幾乎每天都在哭，甚至差點患上產後憂鬱，她眼眶泛淚、哽咽的說：「小班長自己在醫院住了10天，我真的不敢看他小小的一個人在醫院」

張齡予產後10天因為剖腹傷口感染，二度進入手術室，術後因為必須靠抗生素治療，所以沒辦法提供母乳給兒子，只能讓兒子開始喝配方奶，沒想到兒子卻因為乳糖不耐症導致腹瀉，最後紅屁股嚴重到組織液滲出，必須住院治療。好在，老公、公婆及娘家爸媽都十分體諒她，主動建議她打退奶針，「他們都說不要那麼辛苦了，還說老婆快樂、小朋友才會快樂，所以在他們的支持下提早退奶」。

張齡予說，老公真的是位最稱職的神隊友，不管是面對老婆的情緒不穩定，還是到醫院探視兒子，他都是一個人獨自承擔，「他那時就是月子中心、醫院來回，要照顧我也要看顧兒子，餵奶、拍嗝、清潔那些關於小孩的事，都是他一手包辦」，就連兒子半夜哭鬧，老公也要她繼續睡，由他起床照料。

雖然產後二度剖腹、兒子又入院，卻都沒有澆熄張齡予想成為3寶媽的念頭，「我目前第2胎寶寶的計畫是屬蛇，所以明年開始備孕、後年生，打算40歲前要封肚」。她渴望有個貼心的寶貝女兒，每天幫她打扮的漂漂亮亮，「男生是有呼吸還活著就可以，但女生就是要呵護，我覺得會跟現在是很不一樣的體驗」。

在節目中，張齡予除了主持人，也兼任製作人、工作人員等多重身分，她堅持參與會議也會在錄影前親自與醫生、學者RE通告，凡事都親力親為。談到放棄主播台轉而主持，她坦言，當她決定離開主播台時，身邊的人都很訝異，「真的很少會有人放棄主播這個鐵飯碗，尤其我們已經花了10多年去磨練播報技能」。

談到身分的轉變，自認性格活潑的張齡予，以「大解放的快樂」來形容現在，「我比較外向，也有點不受控，以前在主播台上還是有一定的框架，用字遣詞都要非常非常小心，差一個字的意思也會差很多，但現在就可以抓個大意，用自己的話語解釋，真的滿符合我的調性」。

她說目前需要克服的問題，就是懷孕導致的記憶力衰退，「我以前播報新聞時不需要提詞機也不用字卡，現在則是字卡不離身」，她也謙虛的說，會多看多學習，希望從主持前輩們身上學習主持技巧。至於未來的工作計畫，曾主持外景節目的她，坦言很想走出攝影棚，再到戶外跟民眾互動，「我其實很喜歡下鄉，而且我是一個很熱情的人，想直接與觀眾碰撞出不同的化學反應，也希望能從他們口中聽到鼓勵或建議。」