林青霞大方分享莫言的墨寶。（林青霞提供）

書法家王振（左）與林青霞合影。（莫言攝影）

林青霞開心秀出替莫言的素描。（林青霞提供）

林青霞畫的第一張莫言，上題「心中的莫言」。（林青霞提供）

莫言的墨寶「夢筆生花」，左為金聖華。（林青霞提供）

林青霞將一本《檀香刑》交給金聖華（右），請莫言題簽。（林青霞提供）

書法家王振（右起）、諾貝爾文學獎得主莫言、林青霞與香港電台的施志咏合影。（林青霞提供）

林青霞（左）與金聖華是多年好友。（林青霞提供）

金馬影后林青霞日前透過好友、香港翻譯學會會長金聖華的牽線，邀知名作家莫言到家中作客，影后化身小粉絲，請偶像在家裡吃水餃、蛋糕之外，還喝了香檳、茅台酒，最後莫言離去要進電梯時，說下次還要來吃水餃，林青霞則雙手提起裙擺，做出半蹲謝幕的姿勢，俏皮又可愛。

林青霞當天還拿出許多珍藏的莫言作品請他簽名，甚至為莫言畫起素描，也開心的和偶像拍了多張合照，兩人一點都不像是初次見面，氣氛十分愉快。

文／金聖華

兩個講故事的人——莫言青霞會晤記

因爲司機來晚，加以路上堵車，居然偏偏在緊要關頭，比約定的時間遲到了十分鐘，心裏嘀咕著， 這個由我牽引的重要聚會，在我缺席的情況下，兩位素未謀面的大名人，乍相逢， 到底會是怎麽個光景？陌生？拘謹？

一走進「半山書房」，就知道自己在瞎擔心，啥尷尬事也沒，客人莫言神情輕鬆得很，跟同來的書法家王振、香港電臺的施志咏早已在座了，主人林青霞身穿一件蘋果綠的長袍，更是笑得像朵花似的，正興致勃勃注視著長桌上展示的莫言墨寶， 那是一幅長條， 上書「青霞書房」，蓋罷印章， 他們兩人手執長條，高高興興的合影了一張照。接著，輪到我了， 莫言送給我的墨寶，上書「夢筆生花」，字體豪邁，氣韻生動，令我喜出望外。

跟諾貝爾文學獎得主見面喝茶，這可是難得的機遇，得說說緣起。去年拙著《談心——與林青霞一起走過的十八年》發表後， 曾經接受香港電臺《大地書香》的訪問， 節目主持人施志咏跟我聊得投契，可説是一「談」如故，結果發現我們在二十年前就曾經在電臺結緣了，這以後，因為疫情嚴峻的緣故， 我們雖未見面，卻不時用WhatsApp交流。

一日，志咏傳來訊息， 説是莫言老師即將有香港之行，她跟莫老師和王振老師一向保持聯繫，而我經常和青霞交流談心，何不趁此良機， 讓兩位頂尖人物來個「世紀會晤」？於是，經環環相扣、穿針引線，促成了這次令人期待的聚會。

青霞一向熱情好客，近年來更喜結交文化人士，尤其是名聞遐邇的大作家，她會虛心求教，向他們學習寫作要訣。能夠請到莫言，那可是天賜的善緣了。我知道她之前看過不少莫言的書，最近也買了莫言的新作《晚熟的人》，心想到時大概會向大師好好討教吧！那天，一輪合影之後，大家在長桌前坐下，閒適自在的聊起天來。「你們三位（莫、林、王）都是山東人，真巧！」我開口說。

莫言來自高密，這個曾經的窮鄉僻壤，如今 已在作家的筆下廣爲人知了；青霞祖籍萊陽，這地方從前以萊陽梨聞名，如今卻產生了一位絕世美顔的巨星，「高密和萊陽兩地很近呢！只相距……里路」，莫言答道。我是個數目白癡，聽了既記不得也弄不清到底有多近，只知道兩位名家因得知彼此的故鄉就在比鄰，而顯得格外惺惺相惜。

「各位會用山東話交談嗎？」我好奇的追問。這下， 卻激發了老鄉與老鄉之間無與倫比的親和力了。莫言說， 在網上看到過青霞用山東話朗誦自己的文章，青霞聽了一高興，就用山東方言蹦出一句坊間常聞的大粗口，說得活靈活現、清脆利落，極富喜劇效果， 讓大家立馬笑翻了天！那場口， 哪裏還像文學巨匠和天皇巨星在交流， 簡直是中學生在課餘盡情嬉戲嘛，大家都顯得毫無顧忌、樂不可支， 早已忘了什麽初次見面的客套矜持了！

事後青霞跟我說，有一回去青島旅行，在市區溜噠，只見到處高樓大廈，當地人都文質彬彬，不説山東話了，她有點失落，那時老父剛去世不久，令她非常懷念。忽然，在街尾一條小巷裏，看到了一群老爹老娘圍坐在一張小桌旁，這群老鄉一張嘴，就噼里啪啦夾雜著一輪山東粗口，使她想起了當年老爸的口吻，是從小聽慣的啊！這一聽，眼眶濕了，當下一陣暖意， 襲上心頭。因此，那天在半山書房，看到老鄉來訪，就忍不住說溜了口。這邊廂，莫言是個小說家，作品裏的對白一向地道傳神，聽到如此鮮活的家鄉俚語俗話，自然倍感親切。

接著， 茶來了，點心一道道慢慢的上，主客隨意吃， 隨意聊。青霞說，莫言在諾貝爾獎頒授典禮上的演講詞太動人了，是用講故事的方式來發表的，真是別出心裁啊！的確，莫言的得獎感言，由一個個故事串聯而成，娓娓道來，不落俗套， 看似平淡，蘊含深意。莫言謙稱：「我不會講理論啊，只好說故事」。其實， 能把故事說好，就已是盡了寫作和演講的能事了。青霞也是個講故事的高手，她說起當年拍攝《東方不敗》， 差點因假髮受鉗、沉溺水中的意外，她講得動容，大家聽得出神。

吃著聊著， 大家又隨意起身走動，隨著主人到牆上掛著的一幅幅字畫前去覽賞。從黃永玉的荷花，林風眠的裸女，金耀基的書法《將進酒》， 走到了董其昌的墨寶前。這時， 主人跟來客駐足良久，只聽得他們一面欣賞，一面口中念念有詞，「平平平仄仄，仄仄仄平平……」，原來， 莫言、王振和青霞三人在討論中國古典詩詞的韻律呢！

賞完字畫，大家又回到長桌坐下，歇息時， 自然而然掏出了手機來看，拍照的拍， 傳訊息的傳，就像在家裏跟家人相處一般舒坦。青霞自從幾年前跟影迷團愛林泉接上了頭，心態變得越來愈年輕，那手機可是運用得十分溜， 什麽稀奇古怪的玩意兒都難不倒她；至於莫言，他的確是走在時代的尖端，前不久， 還用過最新的科技發明寫稿呢。於是， 這兩位性情中人，就如此在出入今古、不拘小節的氛圍中，率性隨意的不停聊下去了。

不一會， 青霞捧出了她的珍藏，一大摞莫言的作品， 讓作家來題簽，莫言一本本的認真簽，他的簽名特別好看，是流線型的一筆而下。看他簽著簽著，我突然意識到先前因出門匆匆， 竟然忘了帶上我家中那一大堆的莫言著作了。正懊惱著，青霞體貼的在書架上翻出了一本《檀香刑》交給我，「那是火災中劫後餘生的， 上面還有煙火熏黑的痕跡呢！」 她如是說。不管怎樣， 此時的我如獲至寶，趕快拿了書請莫言題簽，緊緊把握這個難得的機會，志咏則在一旁，用手機一一拍下了寶貴的鏡頭。

長桌上， 莫言坐在對面，青霞坐在我身旁，我和她悄悄交換了一個眼色，青霞就起身拿了一曡畫紙，紫紅色，是印刷《鏡前鏡後》剩餘的，她平時拿來素描用。難得莫言大師到訪， 機不可失啊！於是， 青霞就全神貫注對著眼前的模特，寫起生來了。我們連大氣都不敢透，生怕讓莫言發現了，會失去自然的神態。青霞素描可有本領，不消幾分鐘，寥寥數筆，就把描繪對象的形容笑貌給捕捉下來了。

當然， 她天生就是個完美主義者，往往畫中人滿意了，她還是過不了自己的關，非得一畫再畫，精益求精，那天， 她就足足用了一個多小時，畫完莫言， 再畫王振及施志咏，務必讓來客人人都滿意爲止。結果， 她畫了兩遍莫言，第二次畫得惟妙惟肖，端的是佳作！莫言憨厚懇摯的容顔，在青霞的筆下，栩栩如生，呼之欲出，他倆拿了畫合影，作畫的和被畫的同樣笑得開懷！

那畫上得題個什麽字呢？兩人略加思索，說不如寫上「莫言笑」吧！寫完後，青霞隨即簽上大名，結果前後連成一氣， 變成了「莫言笑青霞」，無論如何，那天下午，不管是莫笑還是青笑，大部分時間都是在哈哈大笑中度過的。最有趣的一樁是，拍照時，大家提議說「莫老師， 你得把眼睛睜大些」，莫言答得委屈，「我的眼睛睜得最大， 也就是這個樣子了。」青霞聞言，撫掌拍手， 仰天大笑！

不知不覺間， 幾個鐘頭過去了，已經喝了香檳，吃過了三種蛋糕，多樣小食，然而大家談興未了，不知道誰提起了餃子，對好客的主人來說， 這下可是正中下懷，原來青霞家的餃子，是遠近馳名的，她最喜歡讓能幹的菲傭包了餃子，不時送贈各方友好。於是， 長桌上，端上了餃子，打開了茅台，又是新一輪的開懷暢飲，舉杯言歡。

來客還不知道青霞與餃子的故事呢，話說當年在台灣， 有個年輕小夥子熱烈追求她，甚至提出要帶她去美國開餃子舖的前景作爲利誘，那年代，能去美國可是很稀罕的，假如當時她真動了心，這世界上，可不知在何時何地會多了個餃子西施，而華語影壇就少了個電影皇后了。

這場別開生面莫林會，就如此在最融洽協調、毫無隔膜的情況下，延續五個多小時。是兩位山東老鄉坦誠率真的交流，是他們所講故事的溫度、質感、脈絡、經緯，融化了時空的距離，點燃了内心的火花，讓出生背景迥異、成長環境大不相同，而又在各自行業中出類拔萃的人，驀然相遇，一見如故。

臨別，莫言在進電梯時，對青霞說下次到香港， 他還來吃餃子；青霞趁著電梯在緩緩關門，兩手提著裙子，優雅的半蹲，做了個謝幕狀。