大陸武漢一名黃姓幼教老師擁有甜美長相，因帶小朋友唱兒歌《小小花園》片，簡單歌詞跟洗腦旋律讓她一夕走紅，被粉絲暱稱為「挖呀挖老師」，卻因為拿掉濾鏡之後，素顏長相與鏡頭前落差極大，陷入風波之中。最近她創立新微博帳號，首次更新貼文，上傳2支影片，其中一支影片極為投入指揮小朋友表演，卻被網友砲轟「是在搶鏡頭」，更狠酸她：「不要成了展示自己的秀場。」

黃老師最近在微博先上傳一支獨自入鏡的影片，可見她身處音樂教室，化著完整妝容，並以休閒打扮入鏡，表示往後將多分享日常生活，謝謝大家的喜愛。隨後貼出61國際兒童節帶小朋友去表演的現場影片，她表示這場演出對小朋友很有意義，也表演得很賣力，盼望能為小朋友的童年留下美好的回憶。

黃老師挨轟作秀。(圖/黃老師 微博)

影片中，黃老師站在舞台前方，以手指揮小朋友演奏，表現相當專業，也對小朋友相當關心，表演結束後，雙手豎起大拇指，給予鼓勵，沒想到留言區戰成一片，許多網友質疑：「可不可以拍學生不要拍老師，是學生在表演」、「黄老師盡量要把焦點放在孩子上，而非成了展示自已的秀場，否則批評的聲音只會更大！」，但也有網友護航：「管得真寬，這個帳號就是來看黃老師的，不看就出去」、「老師沒經過家長同意，不能發孩子照片影片」、「有些家長不想小孩子露臉的，所以基於保護孩子隱私，都會不發或者打碼或者發背影。」

黃老師以洗腦兒歌《小小花園》走紅。(圖/黃老師 抖音)

事實上，黃老師走紅後事非不斷，除了素顏長相惹來網友抨擊，還被爆出早是簽約網紅、沒有教師資格證、《小小花園》涉及侵權等等，面對多項指控，幼稚園出面幫老師擔保，表示黃老師並未離職，雖然確實沒教師證，但每年通過奧爾夫音樂培訓機構的等級證書，因此決定聘用她。而她本尊則強調從事兒童音樂教學法已有7年，之後並未打算如外界所說辭職改當直播主；至於侵權問題，她則表示從未說自己是原創，也很尊重創作者本人，並澄清沒跟任何公司簽約，僅想單純推廣音樂教育，也很歡迎網友對她的教學給予批評與指教。