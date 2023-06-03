氣象局發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(3)日南投縣有局部大雨或豪雨，中南部、東部及東南部地區有局部大雨發生的機率，低窪地區請慎防積水。氣象局今天凌晨針對南投縣發布豪雨特報，另有10縣市大雨特報。

氣象局3日凌晨1點40分發布豪雨特報，影響時間為3日清晨，受到對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，今（3）日南投縣有局部大雨或豪雨，中南部、東部及東南部地區有局部大雨發生的機率，低窪地區請慎防積水。

＊豪雨：南投縣

＊大雨：台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣、台東縣

氣象局指出，今日台灣附近水氣增多，中南部不定時有局部陣雨，甚至可能有局部大雨，東半部則有零星飄雨，而北部普遍多雲到晴，午後熱力作用影響，降雨會擴及整個西半部，並伴隨雷擊。

氣溫方面，今日白天高溫略降，北部、東半部30、31度左右，中南部約32到34度，台南近山區、河谷的高溫可能飆破36度，提醒民眾外出注意防曬，並多補充水份。

氣象主播戴立綱表示，周休假期（6/2、6/3）各地天氣悶熱、紫外線強，北部早晚偏涼，南部有短暫陣雨；周日、下周一（6/4、6/5）天氣較穩定；預估下周二（6/5）起，受太平洋高壓影響，各地將回歸高溫炎熱的天氣，且午後雷陣雨尤其明顯，將一直持續到到6月12日左右。