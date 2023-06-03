Tyson Yoshi期待和台灣歌迷見面互動。（Just Kidding Ltd. 提供）

香港潮流音樂人Tyson Yoshi攜全新專輯《2nd PRE EVOLUTION》即將於下周來台宣傳一周，出道四年的他在音樂串流平台上多部MV作品累積超過6000萬點閱的高人氣，他曾多次造訪台灣，也因此這次甫發新專輯就決定把台灣作為海外宣傳首站。

人緣甚好的Tyson Yoshi在台灣也有許多音樂圈的好友，像是婁峻碩、高爾宣、芮德、MARZ23、派偉俊、莫宰羊等，這些朋友們自然都爭相報名要當「地陪」相約應酬，當中婁峻碩跟派偉俊更預約他去夜市及海邊走走，讓TYyson Yoshi人還沒到，台灣的私人行程就已被塞滿滿。

事實上，剛發新專輯就選擇台灣當成海外宣傳的第一站的Tyson Yoshi其實把台灣視為發跡福地，他表示：「先前疫情期間去台灣剛好遇到過新年，我不能回家跟家人過，莫宰羊就直接帶我去他阿嬤家吃年夜飯，覺得很溫暖，另外像是爾宣、峻碩、阿夜、小派他們都很熱心，很照顧我，也會帶我去玩，所以我每次來台灣都不會覺得寂寞。」

Tyson Yoshi也提到，最渴望的台灣美食竟然是「便利商店健身餐」，還跟唱片公司「預約」希望能天天吃到，他笑說：「台灣的夜市小吃、美食餐廳都是好吃到無話可說，根本是天堂，但因為我因為健身關係比較不能放縱的吃美食，所以反而我最喜歡的是便利商店的健身餐，因為真的很方便，加上很便宜又營養好吃。」