亞洲舞王羅志祥(小豬)出道多年，唱紅《嗆司嗆司》、《精舞門》、《一支獨秀》等膾炙人口的歌曲，近年則轉戰大陸演藝圈，接演大型綜藝節目且商演不斷，沒想到2020年被交往9年女友周揚青爆料私生活混亂，事業一夕全毀，雙方鬧得很難看，最近卻被抓包戴同款手鐲，傳出復合消息，隨即引起外界關注。

羅志祥2021年底在花蓮開演唱會正式復出，之後在小巨蛋跟高雄開演唱會廣受好評，總算走出低潮，他平時常在社群跟粉絲分享生活點滴，1日，羅志祥曬出一支影片，只見他戴著鴨舌帽、穿著黑色吊嘎，把手抬高露出腋下，接著撕掉蜜蠟除毛臘，痛到瞪大雙眼，而且身體搖搖晃晃，過程既搞笑又狼狽。

羅志祥跟周揚青戴同款手鐲。(圖/微博)

影片曝光後，許多網友們眼尖注意到羅志祥手上的精品手鐲，與周揚青近來發布影片的手鐲非常類似，揣測是「情侶款」，展開熱烈的討論：「這到底是巧合還是復合呢？」、「大家真的可以接受他們復合嗎？這麼快就忘了那些事了」、「又有小動作，這兩人是要符合的節奏」，但也有網友持相反意見：「他們吵成這樣還能在一塊嗎？」、「戴同款首飾再正常不過，別瞎猜了」、「嚇得周姐趕緊把手鐲給扔了。」

周揚青今年3月曾發微博否認復合。(圖/微博)

事實上，羅志祥自和周揚青分手後，各自感情近況備受關注，今年3月復合消息曾登上熱搜，當時周揚青在小號發布一支影片，配上旁白：「我一直在找一個人，這個人他能鼓勵我、支持我、啟發我，能讓我專注、能讓我快樂，並無條件地愛我，後來我才意識到，自始自終，這個人，就是我自己」，明確否認復合，至於羅志祥則在出席活動，受訪被問及此事時，答道：「我不知道耶！」