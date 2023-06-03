在美國與長期中東盟友沙烏地阿拉伯關係緊張之際，美國國務院今天宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）下週將前往沙烏地訪問3天。

法新社報導，布林肯6日至8日將赴沙烏地進行訪問，兩國正尋求促成蘇丹交戰方持久停火。

美國國務院表示，布林肯將「就區域和全球議題討論美沙戰略合作，以及經濟和安全等一系列雙邊議題」。

布林肯7日將參與波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）部長級會議，8日將於利雅德（Riyadh）參加對抗伊斯蘭國（IS）的國家聯盟會議。

布林肯此行前不久，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）赴沙烏地進行訪問，近1年前，美國總統拜登也曾訪沙，但未明顯改善兩國關係。

美國和沙烏地間關係複雜，在美國指控這個王國侵犯人權，加上美國惱怒沙烏地與俄羅斯勾結提高油價，從侵略烏克蘭的戰爭中牟取暴利、拒絕美國限制價格的請求後，兩國關係受損。

然而，沙烏地在中東政局扮演有力角色，加之美國持續提供其武器下，美國仍盼拉近彼此關係。（譯者：徐睿承）1120603