根據媒體報導，F-35及B-21若在空中加油，可能會被殲-20看到擊落。退役中將帥化民表示，美戰機若在空中加油時，殲-20只要在那邊守株待兔，恐造成「一槍兩命」。

帥化民2日在中天新聞《全球大視野》節目中表示，若派出去的戰機燃料快要消耗完了，就必須空中加油。而加油時，加油機把一根油管伸到後面，兩架飛機一定要保持相同的高度、相同的速度，而且還要看氣流的影響，油管能不能接上，而接上以後，也不能一下子加完，就像兩隻昆蟲在交配時，是最脆弱的，最容易被鳥類吃掉。

帥化民接著指出，戰機在空中加油時，是怎樣被找到的？只要戰機一起飛，雷達就看到了，可以算戰機的行程，到哪裡要加油。這時殲-20趕過去，只要在那邊守株待兔。若不加油，油耗光，戰機就會掉下來；若是加油，可能「一槍兩命」。加油的飛機若被擊中起火，油管的火勢回燒回去，加油機因為體積大、速度又慢，也會被點燃。

帥化民指出，因為美軍航母已經被逼開到拒止線以外，如果有任何軍事行動，攜油量不高的美國隱形戰機，就必須空中加油。中國大陸的米波雷達則可破解隱形效果，也就是東風飛彈效應。