美國避免債務違約，加上就業報告亮麗，激勵美股今天收紅，那斯達克指數攀達13個月高峰。
道瓊工業指數終場上漲701.19點，或2.12%，收在33762.76點。
標準普爾500指數上漲61.35點，或1.45%，收在4282.37點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲139.79點，或1.07%，收在13240.77點。
費城半導體指數下跌5.333點，或0.15%，收在3501.404點。（譯者：徐睿承）1120603
美國避免債務違約，加上就業報告亮麗，激勵美股今天收紅，那斯達克指數攀達13個月高峰。
道瓊工業指數終場上漲701.19點，或2.12%，收在33762.76點。
標準普爾500指數上漲61.35點，或1.45%，收在4282.37點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲139.79點，或1.07%，收在13240.77點。
費城半導體指數下跌5.333點，或0.15%，收在3501.404點。（譯者：徐睿承）1120603
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