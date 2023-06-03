香港的鑽石山「荷里活廣場」今日（2日）下午發生砍人案，兩名年齡分別26歲和22歲的女子遭一名39歲男子持刀追砍，男子事後遭到警方制伏，而被砍傷的兩名女子送院後均證實死亡。據港媒《香港01》報導，嫌犯當時手持12吋長生魚片刀作案，至於犯案原因仍有待釐清。

從監視器畫面可見，一名身穿白色襯衫、黑短褲的男子，手持一把利刃在一處商店門口從背後刀捅向一名短髮黑衣女子，身旁的另一名長髮女子見狀後立刻推開兇手，過程中，被砍傷的短髮女子一度奔逃，不過又被男子追上繼續追砍，而長髮女子試圖拉走受傷女子，不過男子當場拿刀揮砍長髮女子頸部，並將短髮女子壓制在地，不斷拿刀捅向心臟方向，整個過程至少砍了對方32刀。

這名男子在行凶後並未逃離犯案現場，接著可見到身穿防彈衣、頭盔的香港警察手持長盾趕抵現場，隨後嫌犯遭多名警員包圍，並將兇手拉制伏。

根據《星島網》報導，事發地點在「荷里活廣場」，警方獲報，2日約1下午5點14分左右，一名光頭男子持刀追砍兩名分別為22歲及26歲的女子，警方在現場也撿到犯案的生魚片刀，現場也有人員立刻為傷者進行心肺復甦，不過兩人送醫後皆傷重不治。受到這起事件影響，荷里活廣場暫時關閉。警方目前正在調查嫌犯犯案動機。

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