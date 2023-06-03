藝人童韋傑去年跨界餐飲業開餐廳，在師大商圈成立「師大雞肉飯專門店」，他堅持選用國產的新鮮雞肉、研發日式咖哩、韓式辣醬、蒜香等特色風味，多樣化選擇加上客製化服務，不只吸引饕客上門，也深獲學生族群喜愛。不過童韋傑坦言，他開店全靠自己摸索、學習，前期不僅錯估預算，還碰上人事管理問題，雖然經營1年半尚未回本，但他憑著一股信念，盼把服務做好穩紮穩打。

雖然開店1年半還沒回本，但童韋傑不擔心，想優先把服務做好。（圖／焦正德攝）

童韋傑一直有創業夢，熱愛健身的他乾脆將雞肉與副業結合，「雞肉是我平常健身完必攝取的蛋白質來源之一，我想說既然健身的人很多，但大家忙於工作，攝取蛋白質不容易，不如我來開間雞肉飯。」於是他運用自身健身的基礎觀念設計菜單，希望滿足外食族飲食均衡的條件，「我們調味都是天然鹽巴、蔬菜熬煮，我們對食材把關很謹慎，堅持使用台灣當天冷凍雞肉，大家有來吃就知道口感差別，當天現切、現煮吃起來鮮甜以外，還有像杏包菇的感覺，很嫩」。

將副業鎖定運動必涉入的蛋白質，童韋傑選用台灣雞肉，吃起來口感又嫩又好吃。（圖／焦正德攝）

從高中時期學習街舞的童韋傑，透露最苦的時期，曾１個月只接到2場表演，一場進帳2、3千得撐1個月，「我可以每天吃一樣的東西，要多吃一份燙青菜 又覺得好貴，想喝一杯飲料，想想還是喝水好了。」他考量學生族群幾乎都外食，又常省錢吃飯，於是將店面選在師大商圈，童韋傑更推出客製化服務，「可以選擇蔥多、蔥少，或是飯少換菜多一點，有男學生覺得吃不飽，我們有加飯5、10、15元的選擇，還有準備飲料，盡量把服務做到全面。」但他也不諱言，「要俗又大碗，又得考慮營運成本，一開始真的比較辛苦」。

由於過去沒有創業經驗，童韋傑一路以來都是「做中學，學中做」。（圖／焦正德攝）

由於過去沒有創業經驗，童韋傑一路以來都是「做中學，學中做」。他坦言事前沒有規劃，便與房東簽約，最後只能在短短１個半月內尋求統包協助，「預算相對高，原本我預估7、80萬，弄一弄要140萬」，也因為沒經驗，童韋傑選購3C產品幾乎聽從業務建議，怎料試營運前一天，二手冰箱竟壞掉，好在老闆馬上送新的過來，試賣當天他使用電能飯鍋，不是受熱不均煮壞，就是飯量不充足，他只能摸摸鼻子另購瓦斯飯鍋，所幸全部迎刃而解，期間他也不斷觀察顧客反應、優化菜單，希望讓客人天天攝取也不傷身「東西再好都不能過量！」

店內的咖哩雞肉飯、蒜香雞肉飯有配菜（左上、下），韓式辣醬雞肉飯、香嫩滷雞翅、單點雞肉（右上、中、下），每樣看來都讓人流口水。（圖／焦正德攝）

開店近1年半，童韋傑熬過疫情高峰，也成功做出口碑，回本是遲早的事，但他直言「人力」是開店以來最大的挑戰，雖然有學弟、女友協助，但他直言要應徵到人才實屬不易，「我的人事成本佔了30％，福利也不能少，勞、健保，勞退供餐、三節禮金，主管有乾股分紅，人才重要勢必得這麼做，但很難取的平衡點，你給員工的，他會覺得可以更好，我們只能盡力做。」他認為當務之急是穩定人力，並不著急擴點。

師大雞肉飯專門店

營業時間：11:00~21:00

電話：（02）2365-0005

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