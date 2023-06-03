今天台灣附近水氣增多，中南部有局部大雨甚至短延時豪雨，東半部也有零星短暫陣雨，午後雷陣雨將擴及至西半部。氣象專家指出，未來一周容易有強對流發展，伴隨劇烈天氣；另外下周梅雨季第5波鋒面報到，預估6月中旬將迎接多雨的天氣型態。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局針對台中以南9縣市發布豪雨及大雨特報，今天南投縣有局部大雨或豪雨，中南部有局部大雨，低窪地區慎防積水。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，未來一周台灣處在「熱力不穩定」的條件下，容易有強對流發展，伴隨小範圍劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）；今、明（3、4日）各地晴時多雲，午後有局部陣雨或雷雨，影響山區及部分平地，並可能延續至夜間甚至隔天。今日各地氣溫：北部24至32度、中部24至34度、南部25至35度、東部23至34度。

最新模式模擬顯示，下周一至周四（5至8日）各地晴時多雲，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨；下周五（9日）梅雨季第5波鋒面接近，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨。

吳德榮指出，最新歐、美模式模擬皆顯示，下周菲律賓東、西兩側皆有熱帶擾動活動的跡象，期末（8至10天）東亞地區更有梅雨季第5波鋒面及西南氣流存在，雖模式差異不小，但中旬皆有醞釀「梅雨季」多雨型態的機率。