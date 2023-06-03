統一發票3-4月的中獎號碼近日出爐，一名網友分享，手機突然收到發票中獎的訊息，但他查了中獎號碼卻發現，自己中獎的號碼和開獎的號碼根本不同，因此懷疑這是詐騙簡訊，怎料不少內行網友一看驚呼，這不是詐騙，這是中了雲端發票獎，最少可領500元。

一名網友日前在臉書社團《爆廢公社二館》上分享，手機突然收到一封發票中獎的簡訊，上面提到3月的電信費的發票已經中獎，發票號碼的尾數是「135」，兌獎期限為112年6月6日至9月5日，提醒他到四大超商的事務機兌獎。

原PO表示，他上網查詢以後發現，3-4月的發票中獎號碼並沒有「135」，讓他忍不住懷疑這該不會是詐騙簡訊。

貼文引起網友討論，不少過來人表示，這不是詐騙，這是中了雲端發票獎，「雲端發票專屬獎」、「雲端可以對紙本跟雲端專屬獎」、「雲端發票額外可以對獎。你至少中500」、「雲端發票是中500元，還比200元多」。