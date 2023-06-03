NBA已經做好對灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）亮槍事件的懲處，不過要等到總冠軍賽結束才會公布。美媒ESPN記者溫霍斯特（Brian Windhorst）在節目上說，聯盟的懲罰肯定非常重，因為他從未見過聯盟總裁席爾佛（Adam Silver）為了懲處一事搞出這麼大陣仗。

「這很不尋常，首先他沒有立即宣布處分，其次是他在球員工會面前討論，通常在議定懲處時不需要經過球員工會，這顯示結果將會是非常嚴重的禁賽處分。從球員工會的態度來看，這可能是我們前所未見的處分，席爾佛要避免搶走總冠軍賽的新聞，他明白發布之後會引起外界的強烈反應。」

聯盟已經決定莫蘭特的下一季命運，他初次直播亮槍遭到禁賽8場，同時被質疑是「輕判」，這回外界預估至少禁賽40場，莫蘭特將損失1600萬美元以上薪資。

饒舌歌手Moneybagg Yo是莫蘭特的朋友，他在Complex說，莫蘭特在第2次亮槍事件後和他談過，他相信莫蘭特會改過向善。「莫蘭特必須冷靜下來，他才23歲，我感覺那只是一個階段，當我在這個年紀時我也一樣，旁人勸告我，我很感謝自己擺脫了那種情況。」