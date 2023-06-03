民進黨近日連續爆出性騷擾案件，甚至還傳出有高層涉及吃案、霸凌，引發社會高度重視。總統蔡英文昨（2）日晚間也在臉書發文表示，「曾經在民進黨遭受的性騷擾事件，得知他們的受害經歷，我感到很不捨和痛心。」然而不少網友看到後皆不買帳，紛紛留言怒轟，「如果沒爆出來，你們有打算處理嗎？還是就這麼算了？道歉能彌補受害者的傷痕嗎？」、「光喊痛心是不夠的，有權利的不把把慣犯揪出來，就是在敷衍人民的感受」。

對於民進黨內短期內多次爆發性騷擾案，蔡英文在臉書指出，曾經在民進黨遭受的性騷擾事件，得知他們的受害經歷，她感到很不捨和痛心。自己身為前任黨主席責無旁貸要向受害的朋友和社會大眾，表達最深的歉意。蔡還說到，「我相信，說出受害經歷的過程一定很煎熬。謝謝勇敢說出來的朋友，讓我們有機會反省錯誤。我要呼籲大家不要檢討受害者，也請不要消費受害者，做過多的政治操作，造成二度傷害。」

蔡英文提到，性騷擾事件會引起社會這麼大的反應，因為這和許多朋友的生活經驗息息相關，我們可能在日常生活中，也都聽過或者遭遇過類似的經歷。「每個人面對這些類似事情時，做出的選擇、處理可能不盡相同，但是每個人的感受，我們都必須嚴肅看待及尊重，保障所有人的安全和權益，更是我們的首要之務。」

除此之外，蔡英文最後也強調，民進黨中央黨部已經承諾，將全力調查相關案件，全面檢討改進，並且公布改革方案，為民進黨建立性平友善的職場環境、更暢通的申訴管道。她還稱，要謝謝所有關心這個議題、共同發聲的朋友，一起繼續為台灣的性別平等來努力。

然而蔡英文此篇臉書文卻引起網友兩極化的反應，有人痛罵「請問貴黨吹哨者保護條律什麼時要立法？」、「為什麼都是抱歉，沒作為，房價也是這樣」、「趕快成立性平國家隊，又可以安排幾個人的位置」、「出來了喔，全都是在你主政時發生的事，裝無辜喔」、「對民主進步黨非常非常失望！很想罵髒話」、「自己黨內問題一堆也不見你檢討，還管起別人的事來真的好笑」、「真的很失望，希望能痛下決心好好改革」、「原來沒被爆媒體都沒事，全民知道才要處理」、「哎唷，會怕了，終於出現了」。

蔡英文臉書回應綠營性騷擾，網友留言抨擊。（圖翻攝自蔡英文臉書）

不過也有網友為民進黨緩頰，稱「性別平等，台灣加油」、「謝謝願意勇敢出面的人，加油」、「一起為更好的性平環境努力」、「信賴民主進步平等！」、「民進黨真的要把附著在黨裡的一些毒瘤踢出去，不然很容易失去民心」。

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