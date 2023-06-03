民進黨性騷擾案連環爆，至今已有5起，令人震驚！國民黨台北市議員游淑慧提到，當受害者們接連發文控訴，向來是大砲型的民進黨台北市議員王世堅議員至今仍未對此發表評論，甚至開心推出以「正義」為名的競選小物，游淑慧不禁感嘆「逃避性平議題很冷漠」。

自民進黨前女黨工上月31日爆料曾遭承攬黨內工作的廠商導演性騷擾後，民進黨性騷案越滾越大，昨(2)日更一口氣多了4起案件。對此，身兼黨主席副總統賴清昨上午親赴黨中央召開危機處理會議，下午再度召開臨時黨務主管會議，並由民進黨祕書長許立明召開記者會，率領部分黨務主管兩度鞠躬道歉。賴清德向曾在民進黨內受傷的人致歉，並喊話受害者，「絕對不需要大局為重」。

針對此事，游淑慧昨在臉書提及，當民進黨爆發第一起性騷、性平案件時，王世堅當天出席活動站在賴清德後面，面對媒體追問，兩人一言不發，轉身就走。而受害者們接二連三發文指控曾遭性騷，過去大砲型的王世堅還是沒有評論，甚至還開心推出以「正義」為名的競選小物。游淑慧質疑，民進黨的正義在哪？並感嘆「恰吉很可愛，逃避性平議題很冷漠」。

王世堅臉書最新貼文為「阿堅的限量競選小物即將出爐啦，你們的恰吉回來了！」並附上王世堅舉著「前進國會，正義加倍」的扇子對鏡頭燦笑的照片。許多網友則回文喊「支持民進黨的良心」、「台灣唯一真男人」、「整個民進黨只有堅哥能相信了」。

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