「台灣第一名模」林志玲和AKIRA（黑澤良平）結婚4年育有1子，始終未公開被求婚的過程，「我想把這個秘密保留給我自己」，近日林志玲上蔡康永主持的大陸節目《眾聲》，無預警自爆是她主動向AKIRA求婚的，蔡康永聽完過程後，不禁稱讚林志玲很勇敢。

林志玲在《眾聲》侃侃而談感情、婚姻和家庭，突自爆：「是我跟先生求婚的。」林志玲表示，她跟AKIRA認識很久，有一定程度上的了解，誇讚對方是個很認真、有勇氣的男生，當時沒什麼人敢追她，想不到AKIRA把她視為平凡的女生，展開熱情的攻勢，讓很久沒被追的林志玲小鹿亂撞。

林志玲認為和AKIRA八年後重逢，背後一定有強烈的緣分牽引，所以她當面主動告知AKIRA，希望能以結婚為前提交往。不過，真正步入婚姻的契機，林志玲認為就像很多人說的，婚姻需要有一股衝動，當時她跟AKIRA都因工作忙著當空中飛人，好不容易有2天空檔見面，林志玲鼓起勇氣問AKIRA「要不要結婚」，一切都是很突然的。

林志玲自剖感情觀，她並不在乎事業成功、財力雄厚等條件，「我要的是嫁給愛情」，鼓勵女孩子勇於追尋自己想要的，蔡康永聽完忍不住稱讚：「你真的很勇敢。」林志玲笑回：「對啊！我好像第一次講，因為是我求婚。」