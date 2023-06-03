新竹一名人妻趁丈夫帶小孩回老家的空檔，每個月固定和小王在住家附近的汽車旅館發生2、3次性關係，後來人妻向小王提出分手，小王因不甘展開報復，發文公審人妻，她最後不堪其擾才向丈夫坦承外遇，而丈夫也氣到將妻子告上法院，法官判人妻須賠償丈夫20萬元。

據判決書指出，人夫主張與妻子婚後育有一名未成年子女，家庭生活幸福美滿。2018年妻子在網路上結識小王，經對方一再追求而發展成婚外情，怎料2人竟於2018年4月起至2021年2月止，趁他每週五晚間及國定假日休假前一日晚間攜幼子返回老家時，固定以每月2、3次之頻率於住家附近之MOTEL內發生性行為。

2021年2月間，妻子向小王提出分手，對方不甘心竟開始威脅妻子，不僅將其臉書大頭照更換為2人親密照、在臉書內張貼親密照，更以加他及妻子家人臉書之方式不斷騷擾，妻子不堪其擾才向他坦白外遇一事，而他也氣到向妻子提告求償30萬精神撫慰金。

法庭審理時，人妻未於言詞辯論期日到場，亦未提出準備書狀作何聲明或陳述。但她在前案出庭時曾證稱，確實有與小王發展婚外情，並有發生性關係，頻率約為每月2、3次，最後一次在2021年2月過年前，地點都是在住家附近的汽車旅館。

法官認為人妻在婚姻關係存續期間，多次與小王發生性關係，足以危害丈夫的配偶權、動搖婚姻及家庭之和諧關係，審酌雙方之身分地位經濟情形及其他各種狀況，法官判人妻須賠償丈夫20萬元較為適當。