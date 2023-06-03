(09:02更新) 根據官方統計，死亡人數增至233人。
印度東部奧里薩省（Odisha）週五（2日）晚上發生3列火車相撞的重大交通意外，目前已經造成至少207人喪生、900多人受傷。現場畫面顯示仍有多人受困，救援單位正努力尋找生還者，預估死亡人數可能還會增加。
綜合外媒報導，意外發生在當地時間晚間7點左右，從班加羅爾（Bangalore）前往豪拉（Howrah）的豪拉特快車（Howrah Superfast Express）出軌，與從加爾各答（Kolkata）到清奈（Chennai）的科羅曼德快車（Coromandel Express）相撞。
現場畫面顯示，遭到撞擊的火車車廂翻覆在地，車體嚴重凹陷變形，殘骸四處散落。許多民眾爬上車頂，試圖尋找倖存者，一旁的地上放置了為數眾多的罹難者遺體。
奧里薩省消防部門官員薩蘭基（Sudhanshu Sarangi）說：「這是一起非常悲傷的事件，情況很不樂觀。」印度鐵路部發言人夏爾瑪（Amitabh Sharma）表示，撞擊造成兩輛火車、大約15節車廂出軌翻覆。
一位目擊者說：「我當時人在現場，到處都是血、斷肢和垂死的人。」
當局在事故發生後從多個地區調派搜救隊，包括3支國家災害應變部隊、超過115台救護車和數支消防隊伍到場救援。當局表示，目前仍不清楚事故發生的原因，待搶救工作告一段落將展開調查。
文章來源：World's deadliest train disaster in 20 years kills more than 200 in India: Collision between freight and passenger services leaves hundreds more trapped in mangled carriages as rescuers battle to save survivors
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。