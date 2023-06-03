(09:02更新) 根據官方統計，死亡人數增至233人。

印度東部奧里薩省（Odisha）週五（2日）晚上發生3列火車相撞的重大交通意外，目前已經造成至少207人喪生、900多人受傷。現場畫面顯示仍有多人受困，救援單位正努力尋找生還者，預估死亡人數可能還會增加。

Death toll from India train crash rises to 233, rescue work continues pic.twitter.com/Lb3sGsj11G — BNO News (@BNONews) June 3, 2023

綜合外媒報導，意外發生在當地時間晚間7點左右，從班加羅爾（Bangalore）前往豪拉（Howrah）的豪拉特快車（Howrah Superfast Express）出軌，與從加爾各答（Kolkata）到清奈（Chennai）的科羅曼德快車（Coromandel Express）相撞。

Sky's Neville Lazarus says the train crash in India is 'one of the worst that has taken place', with three trains involved in the collision and 50 people dead.



He says India's railway system is "over-stretched and under financed".https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/MWUJtJtHrg — Sky News (@SkyNews) June 2, 2023

現場畫面顯示，遭到撞擊的火車車廂翻覆在地，車體嚴重凹陷變形，殘骸四處散落。許多民眾爬上車頂，試圖尋找倖存者，一旁的地上放置了為數眾多的罹難者遺體。

🇮🇳 Footage shows dead bodies of the victims who died in a massive Train crash in India.



"Recovered more than 120 bodies, death figure might go up": Sudhanshu Sarangi, DG, Odisha Fire Dep. Now over 900 injured pic.twitter.com/A6KXJwdRmQ — 𝚁𝙰𝙶𝙴 𝙰𝙶𝙰𝙸𝙽𝚂𝚃 𝚃𝙷𝙴 𝚅𝙰𝙲𝙲𝙸𝙽𝙴 (@72powpow) June 2, 2023

奧里薩省消防部門官員薩蘭基（Sudhanshu Sarangi）說：「這是一起非常悲傷的事件，情況很不樂觀。」印度鐵路部發言人夏爾瑪（Amitabh Sharma）表示，撞擊造成兩輛火車、大約15節車廂出軌翻覆。

一位目擊者說：「我當時人在現場，到處都是血、斷肢和垂死的人。」

當局在事故發生後從多個地區調派搜救隊，包括3支國家災害應變部隊、超過115台救護車和數支消防隊伍到場救援。當局表示，目前仍不清楚事故發生的原因，待搶救工作告一段落將展開調查。