大陸央視新聞用戶端3日報導，大陸水利部2日發布消息稱，歷時3個月的2023年京杭大運河全線貫通補水任務近日順利完成，累計補水9.26億立方米，置換了沿線94.2萬畝耕地地下水灌溉用水。
在3月至5月補水期間，京杭大運河黃河以北707公里河段全線有水，其中4月4日至5月31日全線過流。
大陸水利部相關負責人表示，此次補水工作，通過優化配置調度南水北調東線北延應急供水工程供水、京津冀魯四省市本地水、引黃水、引灤水、再生水及雨洪水等水源，在2022年實現百年來首次全線水流貫通基礎上，進一步發揮南水北調東線工程綜合效益，持續推進華北地區河湖生態環境復甦和地下水超採綜合治理，助力大運河文化保護傳承利用。
與2022年相比，今年補水時長增加一個半月，全線過流時間增加20餘天，總補水量增加近1億立方米，置換沿線地下水灌溉面積增加近15萬畝。
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