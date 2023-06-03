前國軍女輔導長內內，和男友在營區的自拍片遭外流，被軍方記過汰除，接著便轉戰成人平台SWAG，人氣扶搖直上的她，短時間內累積一票粉絲，未料昨(2日)在instagram限動上傳「崩潰痛哭」的影片，透露限動又遭檢舉刪除，讓她無奈表示：「你們是吃飽太閒了嗎？到底想幹嘛。」

內內在instagram上傳套用「崩潰痛哭」濾鏡的限動，只見她詢問粉絲：「不知道大家昨天有沒有看到我被刪掉的限動」，接著指出限動並無色情、暴力跟霸凌等內容，卻是第N次被檢舉，讓她無奈表示：「你們是吃飽太閒了嗎？到底想幹嘛，我不懂、我真的不懂，IG真的很白爛欸，到底想怎樣，傻眼」，最後還對著鏡頭翻了大白眼，心中滿是無奈。

內內instagram限動遭檢舉，讓她坦言相當無奈。(圖／buna_simple.ladys IG)

內內轉戰SWAG後簽約2年，她坦言金錢是很大誘因，畢竟年薪比中尉高出5倍，至於作品則先以大尺度影音與性感寫真為主，她也提及另一個簽約原因，想站出來呼籲同為網路性暴力的受害者，要有為自己發聲的勇氣，根據《NOWnews今日新聞》報導，她遭質疑自拍片外流是想紅，對此，內內澄清：「不會有哪個女生想要把自己的私密影片流出去」。

內內日前出席記者會時，網紅鄧佳華居然意外現身，甚至邀約她一起拍片，未料卻被她當場打臉拒絕，接著強調：「目前以直播為主，不會拍片」，更透露能接受的最大尺度就是「比基尼」。

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