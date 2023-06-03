雲林縣女神「六房媽」無固定廟宇，而是安奉於爐主所興建的「紅壇」，每年舉行「過爐」搬遷到下個紅壇，是全台灣規模最大的「媽祖搬家」活動，3日早上6點從斗六市大北勢股紅壇燃炮起駕，搬遷至虎尾鎮過溪股溪埔仔廍，雖然下著雨，但澆不熄眾人熱情，雲林縣長張麗善與上萬名信眾共襄盛舉，熱鬧非凡。

雲林六房媽「有神無廟」，由斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股及過溪股等5股輪值，擴及各股小爐廟宇，每年過爐時，數千名志工自主協助處理壇務、煮食，5股全境總動員，今年疫情趨緩擴大辦理並恢復遶境活動，吸引上萬名信眾前來隨駕，張麗善、文化部次長李靜慧、立委劉建國等人均到場參與。

張麗善表示，國家重要民俗六房媽過爐，是雲林縣重要的無形文化資產，近3年因為疫情影響，過爐儀式簡化辦理並取消遶境，如今疫情趨緩，六房媽會擴大這項從清朝流傳至今的傳統宗教文化活動，透過六房媽的過爐輪替方式，更加凝聚5股34庄頭信眾的向心力。

張麗善說，每年六房媽過爐興建紅壇時，包括道路在內的相關設施，縣府都會全力支持與協助，如去年斥資1000萬整修雲74、雲75及雲76線路面，就是要提升紅壇鄰近的交通品質，這3年來疫情影響國人生活，祈求六房媽保佑大家恢復正常生活，疫情不再。

縣政府文化觀光處處長陳璧君指出，雲林縣政府在2013年公告登錄「雲林六房媽過爐」為雲林縣無形文化資產，2017年在六房媽會與縣府共同努力下，通過文化部登錄為「國家重要民俗」，讓雲林六房媽成為通過國家重要民俗認證的媽祖神祇之一。