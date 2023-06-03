AI生成照片近日超夯，一名網友表示，AI正妹每一個都精緻漂亮到不行，但不知道為何，他看了就只會覺得好美，除此之外就沒有其他感覺，讓他很好奇背後原因，引起網友討論，老司機點頭直呼，AI正妹很漂亮，但看著總感覺少了靈魂。

一名網友近日在PTT發文詢問，現在網路上充斥著各種AI生成的照片，其中不乏一些精緻的正妹照片，大多數的AI正妹看起來都很正，但是不知道為什麼，每次看到AI生成的美女就只會覺得「喔！好正喔！」然後就沒有感覺了，到底為什麼會這樣？

貼文引起網友討論，「因為跳不進螢幕裡」、「沒有感情」、「沒靈魂」、「可能你下意識排斥AI」、「問就是沒有靈魂」、「畫風很像很快就膩了」、「我有同感，就畫得很讚，但是就不會吸引人去收藏」、「沒那麼多靈魂內在有的沒的啦 ！單純就是AI圖不怎麼樣」、「不一定，但大多複製感太重」。

不過，也有網友持不同意見說，這跟個人喜好有關，現在很多網紅的照片也都經過精修，跟AI照片中的美女不會差太多，也許是那些AI美女不是原PO的菜。