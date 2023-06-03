中央氣象局預報指出，今天（３日）臺灣附近水氣增多，凌晨中南部地區已有局部短暫陣雨，並且有局部大雨甚至短延時豪雨發生，東半部也有零星短暫陣雨，北部為多雲到晴，由於熱力作用影響，今日午後雷陣雨可能會擴展至整個西半部地區。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(2日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，未來一週台灣處在「熱力不穩定」的條件下，容易有強對流發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，應隨時注意氣象局的特報。週末(3、4日)各地晴時多雲，午後有局部陣雨或雷雨發展，影響山區及部分平地、並有延續至夜間、隔天的機率。今日各地白天偏熱、遇雨氣溫稍降；各地區平地氣溫：北部24至32度，中部24至34度，南部25至35度，東部23至34度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週一至週四(5至8日)各地晴時多雲，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨發展、並有延續至夜間、隔天的機率；各地白天仍偏熱，遇雨氣溫稍降。下週五(9日)「梅雨季」第5波鋒面接近，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，並有持續至夜間、隔天的機率。

吳德榮說，最新歐(ECMWF)、美(GFS)模式模擬皆顯示，下週菲律賓東、西兩側皆有熱帶擾動活動的跡象，但發展的強度、位置存有差異；期末(8至10天)東亞地區更有「梅雨季」第5波鋒面及西南氣流存在，歐、美的模擬雖差異不小，但中旬皆有醞釀成「梅雨季」多雨型態的機率。此為第10天模擬，已近模式的極限，可再觀察幾天。