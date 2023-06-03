人言可畏！武漢小學生校內被撞死，母遭網民霸凌「訛詐」輕生亡。圖為網民繼續攻擊亡童之父。（封面新聞）

湖北武漢5月底發生一起一名小一學生被老師校內開車輾軋死亡案，不料2日大陸多張微信群聊截圖在網上傳開，這起車禍死去小孩的母親，已在社區內輕生，原因是近期網上輿論有關，經澎湃新聞查證屬實，指相關調查正在進行中。

大陸央廣網2日晚報導，女家長事發樓棟高24層，樓棟周邊警戒線已拆除，若干社區工作人員在樓棟周圍維持秩序，一位社區工作人員表示，「事件正在調查中，目前正在安撫家屬情況，不便接受採訪。」據社區居民透露，小孩母親在大樓輕生，隨後救護車及警車趕至現場。提及此事，不少社區居民感到惋惜和氣憤，「她才剛剛失去了孩子，又遭受網路暴力。」一位不願透露姓名的知情人透露，孩子走後，孩子母親一直沉浸在悲痛當中，後來又遭到了「網暴」。

封面新聞報導，這起悲劇要從5月23日說起。

根據受害者母親此前向媒體提供的資訊，事發當天中午，孩子在事發學校武漢漢陽區弘橋小學內就餐，下午2點他們就收到了學校通知，老師在電話中稱孩子在學校內被車撞了，送往醫院後搶救無效死亡。

得知這個消息後，家長悲痛欲絕，質問學校老師是否存在酒駕情況，否則怎麼可能在學校撞死學生？

事後，當地教育局和校方公布了案件的更多經過細節。

據介紹，肇事的老師和被害學生屬於不同年級，沒有任何交集。5月23日上午，這名老師在校上課，中午在學校食堂就餐，沒有飲酒。23日下午，老師需要外出參加培訓活動，於是當天中午他把車從地下車庫開到了校門口十多公尺的位置，等待另外一名老師。

「老師停車期間，這個孩子跑到車前邊蹲下來了，不知道是在繫鞋帶還是做什麼。然後車子啟動，可能因為盲區原因，老師開車碾軋到孩子，左側兩個車輪碾軋過去之後車子停下。」

校方稱，這名肇事老師年齡只有20多歲，剛入職3、4年，校方對事故感到非常痛心，也將積極配合調查，相關監控素材都已經提供給了警方。

然而孩子的媽媽告訴媒體，孩子生前遭遇了二次碾壓，第一次撞到後被拖行5公尺，司機沒有下車查看，繼續向前駕駛，導致孩子再次被碾壓！5月25日，當地教育局發布了情況通報。

這起慘案發生後，很快就在社交媒體上引起大範圍關注，大部分網友都對事故中去世孩子的母親表示同情關懷，但有部分網友卻對這名母親的衣著打扮發起攻擊。

一些網友認為，「視訊中小孩母親妝容精緻，頭髮梳理的整整齊齊，衣服也很時尚，感覺就像是在全程擺拍，要訛詐學校！」

據報導，從後續公布資訊來看，這名母親是在上班途中接到電話，穿著上班正裝就趕了過來，所以衣著精緻。在這樣的網暴下，悲劇再次發生，這名母親從社區大樓輕生身亡。諷刺的是，現在一部分網友又將矛頭指向了孩子父親。

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