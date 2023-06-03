洋基一哥「法官」賈吉（Aaron Judge）最近在道奇球星貝茲（Mookie Betts）的節目聊起自由球員的經歷，最有趣的一段是賈吉去年還在自由市場的時候，忽然有記者爆料「賈吉要加盟巨人了」，引來洋基隊友與親戚的一陣驚慌，賈吉說：「我接到好多訊息，大家都在問我怎麼回事。」

爆料人是大聯盟記者海曼（Jon Heyman），他在推特發布賈吉前進舊金山巨人的消息。當時傳言中巨人是最有可能簽下賈吉的球隊，他們有寬裕的薪資空間以及對大球星的需求。賈吉自幼在美國加州長大，他是巨人隊的球迷，並且去年11月還故作神秘造訪舊金山，海曼的爆料並非空穴來風。

賈吉當時正在飛機上，他第一時間接到經紀人的留言詢問，「這很有趣，還在聖地牙哥的球隊冬季會議引起小小小騷動。」海曼當時緊急澄清了誤報也公開道歉，但還有一些洋基與巨人球迷很不諒解，高喊要海曼關閉推特帳號。

更搞笑的是海曼過於著急，誤把Aaron Judge寫成了「Arson Judge」（亞森賈吉），既然被爆料的不是Aaron Judge，那也不算是假新聞了？賈吉笑說：「我的名字被改了，這位亞森賈吉，我還沒看到他今年在巨人的數據。」