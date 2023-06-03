33歲林姓男子昨(3日)中午持突擊步槍，前往南區萬年五街一家水產行前，朝大門連開25槍後，遭獲報埋伏的員警朝他開3槍制止，林男臀部連種2槍痛到當場在地上打滾，當場遭壓制逮捕，警方調查，林男去年疑似與與水產行員工在台南某酒店發生砸店糾紛，因事後喬不攏揚言要開槍報復，被接獲線報的警方及時制止逮捕，阻止一場腥風血雨。

據了解，涉嫌開槍的林男，去年疑與該水產行的員工，在市區某酒店發生砸店糾紛，直到今年才與店家和解，但因和解條件雙方都不滿意，林男曾透過管道嗆聲要開槍，警方事先接獲相關情資到場埋伏守候，沒想到林男竟大膽光天化日前來開槍示警，幸好被警方及時阻止。

歹徒使用的制式M16A1步槍掉落在地面。(民眾提供)

不過，水產行44歲林姓負責人卻表示，近期並無與人結怨或糾紛；警方將持續追查開槍原因並溯源槍枝來源。

據了解，市警六分局接獲線報，指有人將到萬年五街的水產行開槍示警，經組成專案小組前往附近埋伏監控。昨天中午12時58分左右，有毒品、竊盜、傷害等前科的男子林威竹持突擊步槍抵達現場，對水產行一口氣開了25槍，被埋伏的員警當場開3槍制伏，林嫌臀部2槍被送到成大救治，員警當場查扣林嫌作案用突擊步槍1把及子彈。