有些男生不懂得討另一半歡心，就像「木頭」一樣，《搜狐網》運勢專欄點名巨蟹座、摩羯座、水瓶座及處女座的男生婚前相當木訥，不過婚後變得非常優秀，嫁給他們備受疼愛，其中處女座男生甚至會替另一半打理所有生活瑣事，讓人喪失自理能力。

▍巨蟹座

巨蟹座男生很老實，喜歡一個人也不知道如何耍手段，只會用真心打動對方，他們的喜歡是「細水長流」型，婚後往往可以發揮優勢，讓另一半非常安心。

▍摩羯座

摩羯座男生很死板，談戀愛不懂得表達自己，不過結婚後就能向對方表達真心；他們努力賺錢為了給對方更好的生活，並讓另一半感到驕傲。

▍水瓶座

水瓶座男生看起來大辣辣，其實內心特別脆弱，害怕付出太多而受傷，因此戀愛時會較收斂，不讓自己投入太多；他們結婚後意識到對方就是要和自己過一輩子的人，因此會更加浪漫及疼愛另一半。

▍處女座

處女座男生把另一半的事情看得跟自己的事一樣重要，會從生活中小事做起，婚後甚至更加倍疼愛另一半，把對方照顧到「不需要自理能力」。

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