大陸央視新聞用戶端3日報導，大陸農業農村部小麥機收調度顯示，截至6月2日15時，大陸全國已收冬小麥面積7500多萬畝，麥收進度過兩成。其中四川、湖北麥收進入尾聲，河南進度過三成，安徽進度過兩成，江蘇進度過一成。大陸全國日機收面積已連續3天超過1000萬畝，夏收、夏種和夏季田管機械化作業「三夏」大規模小麥機收全面展開。

5月下旬黃淮地區遭遇「爛場雨」天氣，小麥含水量偏高、農田過溼影響農機下地作業，今年大規模小麥機收開始時間比常年推遲3天左右。受災地區加強機具調度，搶排農田積水，採取延長作業時間、人歇機不歇等方式開展搶收作業，同時動員各類糧食烘乾主體滿負荷搶烘，協調增加晾曬場地，做到可收盡收、應烘盡烘、能曬盡曬。

據介紹，今年「三夏」，預計共投入1650萬台（套）各類農機裝備，開展夏收、夏種和夏季田管機械化作業，其中聯合收割機60多萬台，機具總量供給充足、可以滿足「三夏」生產需求。

各級農業農村部門會同交通、氣象、石油石化等單位努力做好服務保障工作，及時發布氣象預警預報和機收作業氣象提示，在高速路口、主幹道沿途等處設立跨區作業接待服務站3200多個、農機保供加油站1.2萬多座，開通「三夏」農機熱線電話近1100部，為農戶機手提供作業供需對接、農機通行、優先優惠加油等保障服務，説明解決困難問題，打通堵點卡點。

各主產區制定「三夏」機械化生產工作預案，組建了6000多支農機應急作業服務隊伍，説明小散偏地塊和有困難的農戶進行搶收搶種作業。

據中國氣象局預報，未來一周，山西、河南、安徽、江蘇、陝西等地局部地區有降水過程，特別是河南、陝西成熟麥區未來兩天還可能有降雨影響。大陸農業農村部指導各地搶抓降雨間隙加快麥收進度，確保適收快收。同時，組織技術力量指導機手合理調整機具參數、降低作業速度，盡可能減少過濕、倒伏麥田收穫損失。