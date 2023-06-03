民間流傳蛇酒有助男性雄風的功效，而中醫觀點也認為依照蛇酒可以改善末梢循環，增加血液的流暢度的角度，多少會有壯陽的效果。不過高雄市立大同醫院泌尿科醫師曾世一就表示，酒精本來就有放鬆心情的效果，加上坊間傳聞蛇酒能補腎壯陽，這會加強飲用者的心理作用效果，當男性自信心增強，性行為表現也會跟著變好。

曾世一說明，從西醫觀點來看，壯陽藥物就是指治療男性性功能勃起障礙的專用藥品，運作原理主要是靠PDE5抑制劑（如威而鋼、犀利士等藥物）來放鬆陰莖海綿體的平滑肌細胞，讓血液進入陰莖海綿體更順暢，達到充血與勃起的目的。

但是毒蛇泡酒已經過高濃度酒精及長時間浸泡後，蛇毒蛋白大部分都已被溶解掉，至今也都無法證明蛇酒裡面究竟有什麼樣的元素，更別提含有PDE5抑制劑此種西醫研究認可的成分，而且蛇毒分解後的小分子也有可能會對飲用的人造成過敏反應，所以蛇酒在西醫觀點，對男性雄風沒有助益。

曾世一認為，部分民眾確實在飲用蛇酒後改善性功能，主要是因為適量酒精能放鬆心情，加上坊間傳聞蛇酒能補腎壯陽，這會加強飲用者的心理作用效果，當男性自信心增強，性行為表現有時也會跟著變好，但這並不是蛇酒的療效所致。

至於民眾喝蛇酒補身體、壯陽，曾世一則不建議民眾擅自飲用來路不明的蛇酒，他表示，至今無文獻能證明蛇酒裡面究竟有什麼樣的成分元素，且蛇酒的毒液經過高溫或高酒精分解後會化成較小的分子，這些分子恐會對人體造成過敏反應；還有蛇本身也有許多寄生蟲跟致病菌，且若浸泡毒蛇的乙醇濃度過低或浸泡時間過短，或蛇的本體沒有仔細消毒和處理，亦可能會造成中毒或感染。

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