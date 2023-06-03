在邁爾斯確定辭去勇士總管職位後，到底這支備受球迷喜愛的球隊未來將由誰負責球員人事備受矚目，根據舊金山灣區電台記者史坦梅茲爆料，現任勇士籃球事務副總裁的小鄧利維最可能「升官」接下勇士總管位置，問題是這個位置恐怕相當不好做！

現年42歲的小鄧利維，是前快艇總教練老鄧利維的兒子，球員時期在2002年以選秀探花身分被勇士選上，隨後待過勇士、溜馬、公鹿、公牛、騎士、老鷹等隊，2017年宣告退休之後，隔年擔任勇士球探，2019年升任勇士總管助理，目前擔任勇士副總裁。

假如小鄧利維接下勇士總管這個艱鉅任務，首先面臨的就是，勇士將繳納高額豪華稅的大麻煩，要如何幫助勇士省錢？恐怕相當困難，接著就是必須處理卓雷蒙格林今年夏天的去留，以及克雷湯普生是否提前續約等問題，小鄧利維勢必更果決一點才行。

至於離開勇士的邁爾斯，今天傳出他已經開始跟《ESPN》展開初期談判，屆時將於《ESPN》扮演怎樣的角色，恐怕要等雙方確定談妥合約才能確認，但以邁爾斯傑出的溝通與協商能力來說，就算當起球評或節目主持人也沒問題。